Saša nepřekvapil. Vyzval Michala

To, že si vybere Michala, tipoval i po velkém přemlouvání nerozhodný Jindra (mimochodem bez dredů jakoby vypadnul z nějaké parodie Tele Tele na Boney M.), Rosťa, Katka a také sám Michal, na kterém byla již od počátku živého vysílání patrná těžko potlačovaná nervozita.

Sám o sobě v noční show prohlásil, že je slabší soupeř a s tím, že si ho Saša vybere počítal. Pokud by si prý sám měl vybrat někoho do Duelu, byl by to také Saša. Své šance vidí tak padesát na padesát. Poslední prachy by však vsadil na sebe.

Zase tak snadné to však milý Saša mít nebude. Přestože jeho hlavu ozdobil blonďatý „kohout“ a je rozhodně větší showman než trochu nudný a nejméně výrazný Michal, ve hře jsou i další motivy, které mohou nakonec rozhodnout o vítězi.

Jedním z nich je nepochybně milostný trojúhelník, ke kterému se přiznali - nepřiznali Saša, Rosťa a Monika, podpořený střihovými záběry z vily. I Saša byl překvapený, kolik jich bylo a trochu do rozpaků přivedly i sympaťáka Rosťu. Jen Monika se stále stejně usmívala...

Je dost možné, že hlasující budou chtít ukojit svou zvědavost, zda hned po odchodu Saši z vily přešaltuje na Rosťu. A co jim ti dva předvedou za show. Dojde na další sex? A tak je dost možné, že máme před sebou jeden z nejdramatičtějších Duelů.

