Saša dostává kamarády z deprese

Proč šel do reality show? „Chtěl se v dobrém slova smyslu zviditelnit,“ říká o svém mladším bratrovi Jan Nikitin. „Peníze jsou sice důležité, ale myslím, že jemu šlo o to, získat další možnosti uplatnění. Nešel tam jen s tím, že to musí vyhrát.“

Kdyby však miliony přece jen získal, jeho bratr ví, že by ho to nezměnilo. „Nejsme horních deset tisíc. Určitě by se snažil pomoci rodině a těm, kteří pomohli jemu, když byl v nesnázích. Ani na charitu by nezapomněl, sociální cítění on má.“

Kromě o osm let staršího bratra Jana má Saša ještě sestru Veroniku, která je starší dokonce o dvanáct let. Všichni se scházejí, přestože Saša žije v Praze, bratr v Rumburku a zbytek příbuzných pochází a z velké části ještě pořád žije v Mikulášovicích. Většinou se vidí o Vánocích. „Scházíme se rádi,“ říká bratr. „Navíc Saša velmi rychle zapadne do jakéhokoliv kolektivu. A když pak odejde nebo v něm dlouho není, ostatním se stýská. Má dar přinášet všude dobrou náladu.“

O reality show a Sašovi se diskutuje nejen doma, ale i v práci. Všichni rozebírají, co udělal dobře, co naopak špatně. „Zatím se vůči němu nikdo negativně neprojevil.“ Uškodit ve vile by mu prý mohlo to, že je zásadový, že nemění názory. „On, když něco řekne, stojí si za tím.“

A co Sašovo milostné vlnění kolem Moniky? „To je Saša. Takhle ho znám. Je pravda, že navenek působí negativně, když říkal, že v tom nejsou žádný city. Je to ale jinak.“ Saša údajně nevěří tomu, že by mohl navázat nějaký hlubší vztah. „Je zklamaný. Rozchod s láskou před dvěma lety je pořád v něm.“

Nejmladší z rodiny Nikitinů je jinak zvyklý starat se sám o sebe. „Žije asi takhle: dnes se mám dobře, tak si to užiju! Pozve kamarády, udělá hezký večer, pak je třeba tři dny bez chleba,“ tvrdí bratr. Každého prý také Saša dokáže dostat z deprese. „Jemu se z ní ovšem pomáhá těžko.“

Bratra naopak překvapilo, když viděl Sašu ve vile s vysavačem. „Tak ho neznám. Je zvyklý hodně sportovat. Tam evidentně nemůže, tak alespoň luxuje.“ Saša není jenom sportovec. Zajímá se o egyptologii. Dva roky sháněl různé encyklopedie a snažil se zjistit, jak by se egyptskými znaky dalo napsat jeho jméno. Přišel na to. Měsíc předtím, než odešel do vily, si právě toto nechal vytetovat na spodní část zad.

