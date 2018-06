Saroyan zůstává pro nakladatele zajímavý

1981) už nebudou tuzemské nakladatele příliš zajímat - na řadě bylo tolik dosud utajovaných, dosud nepřípustných domácích i zahraničních autorů, zatímco Saroyan byl jedním z mála, který se od 60. let mohl vydávat, byť samozřejmě výběrově a nebylo to vždy bez problémů. Jak vzpomíná někdejší šéf Odeonu Josef Čermák, celý náklad jednoho saroyanovského svazku museli přetiskovat, protože se v něm objevila věta "Babička měla vousy jako Stalin". Nicméně základní pardon tu byl, nejspíš proto, že Arménie náležela k Sovětském u svazu a s ním měl Saroyan v zásadě "upravený stav"; navštěvoval zemi svých předků. Ostatně nedlouho před svou smrtí Saroyan zavítal i do Československa a diskutoval se studenty pražské filozofické fakulty. Ale zpět do současnosti. V devadesátých letech se čeští nakladatelé postupně k Saroyanovi vrátili a dnes je možné říci, že v míře hojnější než kdykoliv předtím. Asi je tomu tak proto, že nakladatelé hledají autory jednak zavedené, jednak poskytující čtenářům naději, zábavu, potěchu. Ovšem volný přístup k Saroyanově literární pozůstalosti odhalil skutečnost, že spisovatel - hlavně v pozdním období často vykrádal sám sebe. Svazek Trable s tygry, z něhož pochází zde přetištěná povídka Rozhovor s otcem, ovšem poprvé vyšel již v roce 1938, což byla doba Saroyanovy vrcholné formy. Pražské nakladatelství Argo, jež Trable s tygry nedávno uvedlo na trh, svazek doprovodilo kresbami dětí ze Speciální školy Bruntál. Děti povídky poslouchaly při hodinách a pak - inspirovány jimi pod vedením Kamily Pracuchové malovaly.