Šárku Rezkovou drží nad vodou děti

Šárce Rezkové nezbývá nic jiného, než se s nastálou situací poprat. Zpívá, připravuje desku, jinak by se prý zbláznila.

Má dost přátel, kteří se jí snaží pomoci, ale také už se v jednom člověku a v jeho "pomoci" pořádně zklamala. Je to pro ni všechno moc těžké.

"Ty problémy se na mne tak nabalují, že se mi kolikrát nechce ani žít. Ale mám tady tři děti a tak musím. Ty mne drží nad vodou," řekla.

"Snažím se, aby děti pokud možno nic nepociťovaly. Jsem jim máma, táta, opravář bytu, všechno dohromady. Otíkovi už je dvanáct, Filipovi devět let a Dominikovi teprve devět měsíců. Vždycky jsem chtěla mít hodně dětí, protože jsem jedináček. Ale ani ve snu mě nenapadlo, že by mě mohl potkat takový osud. Nikdy jsem nikomu neublížila, každému jsem se snažila pomáhat," podotkla Šárka Rezková.

Přiznává, že je z chudé kolíbky a Jiří Brabec jí okouzlil především svým šarmem a muzikanstvím. Ale prý si rád žil na velké noze. A protože znal Šárčiny názory na dluhy a všelijaké půjčky, vůbec se jí s ničím v tomto ohledu nesvěřoval.

"Věděl, že jsem vždycky žila jen tak, jak jsem na to měla. Ty dluhy měl zřejmě už z doby, kdy jsem s ním ještě nežila a tajil mi je. Vůbec nevím, jak to všechno bylo. U dědického řízení byli věřitelé a já jsem jen žasla. Jiří to všechno přede mnou skrýval a pak to neunesl," povzdechla si Šárka Rezková.