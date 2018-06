Sarkozy plánuje dítě na rok 2011 kvůli kampani, spekuluje tisk

Zvěsti o tom, že si francouzský prezidentský pár stanovil datum početí potomka, přinesl jako první francouzský bulvární časopis Voici.

Čtyřiapadesátiletý Sarkozy, který byl už dvakrát ženatý, má tři děti, jeho jednačtyřicetiletá choť, původem z Itálie, má z předchozího vztahu syna.

"Těhotenské eso v rukávu" plánuje dvojice podle týdeníku Voici vytáhnout, aby si zajistila sympatie veřejnosti před příští prezidentskou kampaní v roce 2012, kde bude Sarkozy téměř jistě kandidovat. Tyto pověsti, jejichž zdroj prý pochází z francouzského parlamentu, se šíří už několik týdnů.

Bruniová-Sarkozyová se netají faktem, že dvojice doufá v narození společného potomka: "Nejsem těhotná a mrzí mě to, protože ten stav miluju. Stane se to? Je těžké to odhadnout. Navíc je to mnohem těžší ve čtyřiceti než pětadvaceti," řekla loni v jednom rozhovoru. A letos v březnu se nechala slyšet, že by uvažovala o adopci dítěte, pokud by již nebylo "biologicky možné" mít s manželem vlastního potomka.