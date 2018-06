Šárka z BB: Vypadla jsem zavčas

ODPOVĚDI ČTĚTE ZDE

Kolik jste toho první noc mimo dům Velkého bratra naspala?

Málo. Byla jsem v hotelu a setkala se tam s těmi, kteří už vypadli – s Jardou a Petrem. Povídali jsme si strašně dlouho. Mnoho věcí jsme si řekli, mnoho si toho vysvětlili.

Ještě předtím jste dostala dárek – zájezd za sto tisíc korun. Bylo to pro vás překvapení?

Vůbec mě nenapadlo, že něco takového dostanu. Bylo to příjemné. Nevím, co si vyberu.

S kým pojedete?

Pokud si to budu muset vybrat za jeden zájezd – jela bych sama. Když to půjde, rozdělím to, aby se mnou jela rodina. Přemýšlela jsem i o tom, že bych někam poslala rodiče, ještě nikdy nebyli na dovolené. Byla by to pro ně taková odměna.

Za to, co museli vytrpět, když jste teď byla v reality show?

(smích) Spíš za to, co pro nás dělají. Pro mě, ... a tak.

Nominována na vyhazov z domu jste byla celkem třikrát. Víte proč?

Myslím si, že jsem byla moc hodná. A hlavně – vůbec jsem mezi ně nezapadla. To byla asi pravá příčina nominací. Důvody ostatních asi byly ty, které zmiňovali – moje neupřímnost, že se přetvařuji. Jednou jsem také zaslechla, že jsem silný soupeř.

Budete dál sledovat reality show?

Asi ne. Předpokládám, jak se to tam bude odvíjet, a myslím si... no, prostě nebudu. Nejsem televizní divák, mám spoustu jiných zálib.

Neříkejte, že se nepodíváte ani ze zvědavosti!

Možná tak za čtrnáct dní, za tři týdny. Budu se dívat spíš na Nominace – jak to dopadne, kdo vypadne, jestli si to správně otipuji. Ale sledovat to každý den nebudu.

Kolegové v práci vás chválí. Jste prý hodná a obětavá. Proč jste tedy neuspěla ve Velkém bratrovi?

Asi mi to tam nevěřili. Chtěla jsem vystupovat taková, jaká ve skutečnosti jsem. Aby to nebyla přetvářka a neupřímnost. S tím jsem tam šla. Pokud se to některým z nich nelíbilo, a proto jsem třeba i vypadla, tak teď se cítím o to lépe. Sama před sebou jsem obstála.

Pustila byste svoje děti do reality show?

Klidně, ať si to zkusí. Kdyby si to přály... Je to dobrá zkušenost.

Co si myslíte, že lidé od téhle soutěže očekávají především?

Senzaci. Byla prezentovaná hodně sexem. Dost jsem se bála, aby mě lidé nespojovali s nějakou vulgaritou nebo s nějakými extrémy. Jsme český národ a každý má rád něco špatného, to je to, co diváky přitáhne k televizi. Proto tam zůstávají ti nejvíc konfliktní lidé.

Co vás na reality show lákalo nejvíc?

Zvědavost. A také jsem se těšila na úkoly. Čekala jsem, že budou daleko náročnější. Například že budeme muset přežít určitou dobu bez jídla nebo že za špatného počasí budeme muset být dlouho venku. Mně se třeba moc líbil vojenský týden, kdy se prokázala naše odolnost, pokud jde o psychiku i o počasí. Bylo také dobré sledovat kuřáky, kteří neměli příděl cigaret. To byla ta reality show. Jinak jsem si v domě na své moc nepřišla. Naváželi se tam do mě, musela jsem na to nějak reagovat. Své emoce už dokážu zvládat.

Co dalšího vám soutěž dala?

Obstála jsem sama před sebou a dokázala jsem zvládnout situace, které byly hodně těžké – i psychicky. To se mi líbilo. Ale co vím bezpečně – s takovými lidmi bych se nikdy nechtěla v reálu setkat. Byla jsem ráda, že to bylo pouze v reality show.