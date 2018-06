Kam se po Dědictví ztratila sexy Irenka? Před slávou utekla do Itálie

O roli v Dědictví se Šárka Vojtková nijak nesnažila. Na konkurz ji doslova dotáhl fotograf Jeff Kratochvíl, kterému občas pózovala. Nabídka role ve filmu Věry Chytilové po boku Polívky, Veškrnové nebo Donutila byla pro mladou dívku splněným snem.

S rolí svůdné prostitutky přišla sláva, ale lidé si mladou krásku stále spojovali s její rolí, což Vojtková ve svém věku neustála a rozhodla se všemu ujet.

„Najednou jsem byla pro celou republiku Irenka - sexuální symbol v nepříliš lichotivém světle. Musím přiznat, že jsem to nezvládla. Přišla řada lukrativních nabídek na další natáčení, ale já vše odmítla. Když se můj přítel vypravil za prací do Itálie, využila jsem to a odcestovala s ním,“ řekla Vojtková v rozhovoru pro portál Filmová místa.

Odstěhovala se do Modeny, kde se věnovala stylistice a kosmetice. Po čase se vrátila do Česka, aby si v Brně zřídila salon krásy a centrum estetické medicíny. Sama má plastiku rtů. Před dvěma lety se jí narodila dcera Marie Julie a přišla také nabídka na pokračování filmu.

Účast v druhém díle Dědictví aneb Kurva se neříká však Vojtková odmítla. Nelíbil se jí prý scénář. A kritika jí dala zapravdu. Film Roberta Sedláčka ostatně neměl velký úspěch ani u diváků.

Naposled se ve společnosti objevila v roce 2011. Tehdy Vojtková ještě nevylučovala návrat před kameru. Pak ale přišlo dítě a dnes se herečka jedné role českého showbyznysu spíš straní.