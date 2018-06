Šárka Vaňková: Porota měla být jiná

V krizi mi pomohla Martina

Nechci být nová Bartošová

Šestnáctiletá Šárka Vaňková studuje střední pedagogickou školu v Mostě. Zpívat začala velmi záhy, nejprve ve školním souboru Slavíček. Ve třinácti se od své kamarádky dozvěděla o vyhlášeném učiteli hudby v Mostě a začala k němu dojíždět na hodiny zpěvu. Učitel po několika letech doporučil Šárku profesorce pražské konzervatoře Lídě Nopové, u které se učí už druhým rokem. Ráda by vystudovala pražskou konzervatoř obor popový zpěv, ale loni přijata nebyla, a tak aby příliš nezahálela, rozhodla se pro střední pedagogickou školu. Na konzervatoř to bude zkoušet tak dlouho, dokud ji prostě nepřijmou. Pokud se stane Superstar, bude určitě studovat dál, protože v tuto chvíli je pro ni přednější vzdělání, které chce mít na sto procent. Talent ke zpěvu zřejmě podědila po svém dědovi, který byl velmi muzikální. Šárka kromě zpívání ráda chodí do kina nebo si čte a v budoucnu by se chtěla živit především zpěvem. Finalisté SuperStar Šárka Vaňková ze severních Čech a Stanislav Dolinek z Brna. Šárka Vaňková přišla na autogramiádu ruku v ruce s Petrem Poláčkem. (20.5. 2004) Šárka Vaňková Šárka Vaňková Šárka Vaňková: Fakt nepochopím, jak může být někdo tak neskutečně zlý. Sama mám taky strach, aby se mi nic nestalo, když někam jdu. Šárka Vaňková Šárka Vaňková VAŇKOVI. Bratr Martin a rodiče Lenka a Václav. ZAMILOVANÍ. Šárka Vaňková s přítelem Standou (vlevo) a Tomáš Savka se Štěpánkou. Aneta Langerová a Šárka Vaňková Šárka Vaňková při autogramiádě u olomoucké radnice. (15.6. 2004) Šárka Vaňková zdraví své fanoušky z olomoucké radnice. (15.6. 2004) Šárka Vaňková v Radiu Hity v Olomouci v centru města.(15.6. 2004) Šárka Vaňková Šárka Vaňková s písní I´m With You od kanadské zpěvačky Avril Lavigne. (20. 6. 2004) Šárka Vaňková ve velkém finále soutěže Česko hledá SuperStar.(20.6. 2004) Šárka Vaňková Šárka Vaňková zpívá písničku Ve hvězdách. (20.6. 2004) Aneta Langerová ve finále porazila Šárku Vaňkovou. (20.6.2004) Šárka Vaňková Šárka Vaňková Šárka Vaňková (21.6.2004) Šárka Vaňková během on-line rozhovoru v redakci iDNES. (21.6.2004) Šárka Vaňková během on-line rozhovoru v redakci iDNES. (21.6.2004) Šárka Vaňková během on-line rozhovoru v redakci iDNES. (21.6.2004) Šéfredaktor iDNES Jaroslav Kábele gratuluje druhé SuperStar Šárce Vaňkové. (21.6.2004) Šéfredaktor iDNES Jaroslav Kábele gratuluje druhé SuperStar Šárce Vaňkové. (21.6.2004) Šárka Vaňková Stříbrná finalistka Šárka Vaňková Stříbrná finalistka Šárka Vaňková

Smutek ve tváři Šárky Vaňkové nehledejte. Poté, co prohrála finále pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar, smála se na všechny strany. Skoro jako by vyhrála. Dostala sice čtyřikrát méně hlasů než Aneta Langerová, ale pořád to bylo celých šest set tisíc.Já ne. Tedy s výjimkou chvíle, kdy jsme se v neděli večer zase všichni sešli a pouštěli si společné písničky. To jsem brečela. Že už je konec...Mám dobrou náladu. A taky jsem nakonec docela ráda, že jsem nevyhrála.Jistě, chtěla jsem vyhrát. Ale druhé místo může být nakonec lepší. Aneta asi opravdu bude muset dělat, co se jí řekne. Já nebudu tolik na očích. Budu mít víc volnosti a budu se moci sama rozhodovat, jestli nějakou nabídku vezmu, nebo ne. Snad.Zatím jich nejsou tucty. Dostala jsem dvě nabídky na muzikál, ale ty si ještě nechám pro sebe. V pátek jsem mohla zpívat na tenisovém turnaji, kde byla i Helena Vondráčková, ale musela jsem odmítnout. Kvůli koncertu v Sazka Areně. (Šárce zvoní telefon. "Prosím. Ne, nepamatuju si tě. Ahoj.")Je to síla, pořád mi někdo volá. Většinou se ani nepředstaví a jen řekne: "Je tam Šárka?" Nějakej chytrolín dal na internet moje číslo, ale měnit si ho nemá cenu.Těch asi taky budou tucty. Ještě víc. Dělají mi radost, ale pořád ještě chodí zprávy, které mě dost zarážejí.Před dvěma týdny jsem dostala textovku: "Ty anorektičko, třetí místo bylo tvoje, teď je řada na tobě!" Na to číslo jsem zavolala, zvedl to kluk a já se ho ptala, kdo je, že mi píše takový textovky. Za půl hodiny mi přišla zpráva, že se omlouvá.Ne. Já bych se přihlásila zase. Ani vteřinu bych neváhala, je to zkušenost. Naučíte se vystupovat a jednat s lidmi.Myslím třeba úsměv za každou cenu. Jasně, smát se, i když na to zrovna nemám náladu. Taky zkracuju podpis, už u něj nedělám srdíčka, není čas.Doufám, zatím se mi to daří. Jediné, co nemám, je klasifikace z dějepisu, ale to napravím při náhradních zkouškách.Nabídky jsou už teď lákavé, ale nesmím se nechat tahat za nos. Nebudu dělat nic, co nechci, ale když bude nabídka hezká, vezmu ji. I takové pořady, jaké na Nově dělá Karel Šíp, jsou dobré. Ukážu se v televizi a ještě víc se dostanu do povědomí lidí. To mi pomůže.Nechtěla? Ona je taková pohodářka a asi se nezmění. Ale do showbyznysu chce, jinak by v soutěži nebyla. Nemyslete, já taky nechci chodit dělat striptýz do Peříčka.To ano.Má daleko větší hlasový fond. Mě čekají léta dřiny.Viděla jsem jen ukázky v televizi a na internetu, ale nedovedla jsem si představit, co bude. Když jsem přišla na konkurz, chtěla jsem jet okamžitě domů. Všichni mi od pohledu přišli strašně dobří a měla jsem hrozný strach.V předposledním kole, když mě celá porota označila za nejhorší. Celý den jsem se bála, že vypadnu. Když mě pak večer jmenovali i Soukup a Herman, chtělo se mi brečet.To bylo v sobotu předtím, než se zpívaly rockové balady. Nebylo mi dobře, všechno na mě dopadlo a měla jsem depku. Ale nebylo to žádné psychické zhroucení, že bych dělala hysterické scény! Jen jsem chtěla už být na hotelu, Chtěla jsem brečet a všechno mě štvalo. Štvalo mě, že pořád někdo vypadává.Strašně mi tenkrát pomohla Martina Balogová. Vzala mě k sobě na pokoj, povídala si se mnou a nechala mě tam spát.No jasně. A taky proto, že toho už bylo moc. Když je člověk v zápřahu dvanáct hodin denně a pak ještě o SuperStar musí mluvit s novináři, s rodinou a s kamarády, nahrne se to v něm a někdy to bouchnout musí. Buď o samotě na hotelu, nebo na veřejnosti.To nevím. Co o mně řekla?Vážně? Tak to jste mě potěšil.Když nás zbylo v soutěži pět, četla jsem, jak mě pochválila Eva Pilarová. To je přece paní zpěvačka.Určitě Martina, té jsem mohla říct všechno, často jsme si do noci povídaly. I když jsem byla nejmladší a ona nejstarší, dobře jsme si rozuměly. Stejně tak se Sámerem.Sámer je pohodář, byla s ním hrozná sranda. Ten když se rozjel, bolelo mě břicho. Ale šlo s ním mluvit i o vážných věcech.Taky že byl. Ale už odpoledne mi říkal: Šárko, tohle kolo jdu buď já, nebo ty. Hrajeme o druhý místo, co si budeme povídat.Vůbec. V takové soutěži je potřeba, aby se lidi respektovali. Když někdo bude sám sedět na pokoji jak trubka, bude mlčet a dívat se do stropu, asi neudělá moc dobře.To se stalo snad dvakrát. Nikdo neměl náladu večer nikam jít a radši jsme se zavřeli na pokoj. Ale nikdy jsme se nerozhádali.Milan Herman, ten se s námi bavil hezky i v zákulisí.Takový pocit jsem měla taky. Nevím, čím to je, pneumatiku jsem mu nepropíchla. (smích) Ke konci už jsem ale kritiku brala jako jejich práci, už mě to neštvalo. Jen na chvíli jsem si v neděli večer říkala: Jé, taky mě mohli trochu pochválit.Asi se domluvili, že si vymění role.To snad ne! Ale musím říct, že ten koncert byl výbornej. Byla jsem se Sámerem. Zrovna jsme nahrávali u Ondřeje Soukupa a Hejma nám volal, abychom přišli. Pěkně jsme si zařádili.Změnila jsem názor. Úplně. Vždycky jsem ho slyšela zpívat Modrou a takový ty cajdáky, ale na koncertě to pořádně rozjel.To jsem nevěděla, že řekli, to mě mrzí. Kdybych vyhrála já, tak to podle Hejmy nebude zasloužené?To fakt řekla? Uf. Neměli by to komentovat.Taky se mi zdá. Nevím, asi mě neměla ráda.Měla, když jsem zpívala Šíleně smutnou princeznu. Osvaldová říkala, že to bylo falešně, a tak první, co jsem udělala, když jsem přijela domů, bylo, že jsem vzala videokazetu a znova si to pustila. Nebylo to falešně! Psala mi to i profesorka zpěvu, opravdu! Žádná faleš. Osvaldová asi nevěděla, co říct.Určitě bych tam dala Richarda Hesse, který rozumí tanci a pohybu. Nechala bych tam Soukupa, protože je hudební skladatel, a Hermana asi taky, protože rozumí branži. Tyhle tři bych doplnila Kornem nebo někým jiným, kdo je zběhlý v showbyznysu. V naší porotě ale nebyl nikdo, kdo by rozuměl tanci. Když mi řekli, že šlapu zelí nebo že Sámer tancuje jako medvěd brtník, to mě dost štvalo. Nemohli přece čekat, že za hodinu tréninku uděláme nějakou velkou taneční show.Něco mezi. Líbit se lidem ve středním věku přece není špatné. Ti lidé mají ucelené názory a vědí, co chtějí. Je to lepší než zpívat jen pro puberťačky.Tomu stylu se říká funky a těžko se popisuje. Kytary, pohodička. Už jsem byla i za kamarádem, který píše texty, ale nevím, jak by to vzali naši posluchači. Oni jsou zvyklí na Vondráčkovou, Bartošovou a Bílou. Bylo by těžké prorazit.Spousta lidí mě zase přirovnává k Heleně Vondráčkové... Já nevím... Nechtěla bych být nová Bartošová. Její písničky se mi líbí, ale pořád žije z toho, co zpívala před dvaceti lety. Nebylo by asi od věci, kdyby přišla s něčím jiným.S Bárou Basikovou, už brzy se mi to splní. A strašně moc bych chtěla udělat nějakou show s Danem Landou. Aspoň jednou!