Šárka Vaňková na bratra jen řvala

"Bráchovi bude už brzy jedenáct let, je to velký kluk. Myslím, že s mým úspěchem se vypořádal velmi dobře. Akorát se mi po něm často stýská, když pracuji, a řekla bych, že je to vzájemné. Ale s tím bohužel ani jeden z nás nic nenadělá," řekla Šárka Vaňková, ale hned přiznala, že když byli malí, pořád na sebe řvali.

"Normální sourozenci se perou, ale u nás to nešlo. Jsem přece jen starší než on, a tak jsem měla víc síly. Kdybych ho zmlátila, asi by to nedopadlo dobře. Takže jsme si to alespoň pokaždé pořádně vyříkali slovně," prozradila, jak to u nich doma chodilo.

"Teď už by ale byly role úplně obrácené. Martin se totiž zabývá bojovým uměním, takže by mě asi přepral levou zadní," podotkla s úsměvem.

"Určitě se nedá říct, že by na mě Martin nějak žárlil. Jeho ambice směřují úplně jinam než k hudbě. I když musím uznat, že mu rozhodně neschází hudební sluch. Občas si spolu zpíváme a jemu to docela jde, vůbec nevybočuje z rytmu, ani z melodie," pochválila svého bratra Šárka Vaňková.