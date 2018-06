Šárka Vaňková: měla by se celá svléknout

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková nosí v soukromí jako spousta hubeňourek co nejvolnější oblečení. Její modýlek se žlutou mikinou, širšími džínami a teplým vlněným kabátem vypadá především pohodlně a rozhodně neurazí. Před účesem "na vrabce" dala Lucie přednost platinovému mikádu, což rozhodně chválím. Zpěvačka se stejně jako její teta Helena probojovala do první osmičky v soutěži o českou slavici pro rok 2007, tak uvidíme, jak se tyto dvě rivalky o přední příčky poperou. Šedesátiletá Helena totiž vytáhla silné zbraně a na posledním koncertu se objevila bez podprsenky. Takhle se, Lucko, sbírají bodíky!

Šárka Vaňková už sice není žádné tintítko, ale co naplat, holka je to pořád pěkná. Zpěvačce odchované první sérií soutěže SuperStar sluší kožená bunda, jejíž barva jí jde skvěle k vlasům, méně už pak vyšisované kalhoty a s ničím neladící oranžový pásek. Raději bych to celé svlékla a začala znova!

Herečka Jitka Čvančarová vypadá v černo-bílém modelu skvěle, ale jen od pasu nahoru. Saténová blůzička s ozdobným lemem je jde k Jitčině romantické vizáži a bílá růže jako doplněk byl moc dobrý nápad. Také pěkně sedí ke světle zelenému psaníčku. Jen se mi trošku nezdají ty černé kalhoty, které se hodí spíš pro úřednici na poště, než krásku z televizní obrazovky. Tak příště.

