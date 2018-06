Šárka Vaňková: maskuje černou kila navíc?

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Veronika Žilková si pořídila nový účes, se kterým omládla, rozjasnila se a vypadá prostě skvěle. Černý komplet s nařaseným výstřihem je originální a červený pásek tomu dodává bezvadný retro šmrnc, jen se trochu bije s tím vykukujícím trikem. Delší sáčko by celému outfitu sedlo lépe. Teď to s těmi výraznými punčocháči vypadá trochu překombinovaně.

Šárka Vaňková má poslední dobou černou v oblibě, že by s ní maskovala těch pár kileček navíc? Jde na to rozhodně chytře, černou halenku koketně rozepnula, takže se nakonec všichni soustředí na výstřih. Mám dlouhodobý problém s "jakože" vyšisovanými pruhy na džínách, ale Šárka tyhle nosí tak vytrvale, že to vzdávám.

Kristina Kloubková má rozhodně neodolatelný úsměv, ale ještě víc mě baví její hra s klasikou a trendy. Spojením osvědčené černé a kovové šedivé, která je právě v kurzu, vytvořila jednoduchý, ale efektní model. Metalický páseček je perfektní detail, který zabrání tomu, aby celkový vzhled působil mdle.

