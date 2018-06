Šárka Vaňková má svoji show

S nápadem vymyslet pro Šárku pořad, který by jí seděl, přišel bavič a moderátor Petr Novotný. A protože je Šárka mladá slečna, která má ráda legraci, bylo jasné, že musí jít o pořad zábavný.

Nad scénář usedl Novotný s Radanem Dolejšem a Ivanem Kotmelem a začátkem prosince se mohlo točit. V televizi Nova se zábavně naučná show Šárky Vaňkové a jejích hostů objeví už tuto sobotu.

Jeho hlavní aktérka už se na to moc těší. „Sice to neuvidím, protože budu v tu dobu zpívat na Žofíně, ale určitě si to nahraju a podívám se hned, jak se vrátím,“ říká Vaňková.

Práce na pořadu ji těšila. „Byla jsem pořád na jevišti, zpívala i moderovala a strašně mě to bavilo. Scénář mi byl ušit doslova na míru. Jen málokdy se stalo, že mi nesedělo nějaké slovíčko. Snad nejvíc se těším na dialog s Patrikem Hezuckým nebo Petrem Novotným. Při nich jsem se mimořádně bavila.“

Bude-li mít pořad pokračování, se zatím neví. Záleží na zájmu diváků. „Byla bych ráda, kdyby diváky zaujal a chtěli vidět další díl. Mnozí z nich třeba nemají možnost přijít se na mě někam podívat, tak bych k nim občas mohla chodit sama prostřednictvím televizní obrazovky,“ míní Vaňková.

Sama mám taky strach

Do nového roku prý nevykročila příliš šťastně. „Konec roku byl ještě v pohodě. Lyžovala jsem ve Špindlerově Mlýně, tedy spíš se učila lyžovat. Silvestr byl taky fajn, v Jirkově u známých. Na Nový rok jsem jela ke kamarádce do Karlových Varů a pak už bylo všechno špatně. Do neděle druhého jsem se probudila s nějakým divným pocitem a bez nálady“ popisuje. Nakonec se ještě dozvěděla, co se stalo Tomáši Savkovi.

„Je to hrozný. Přemýšlím, že půjdu na internet na chat a něco tam napíšu. Prý se tam vede diskuse, kde mu to snad ještě lidi přejí. Fakt nepochopím, jak může být někdo tak neskutečně zlý. Mám Tomáše ráda, je to můj kamarád, a když jsem viděla MMS, kterou mi poslal s tou jizvou na tváři, nebylo mi nejlíp. Sama mám taky strach, aby se mi nic nestalo, když někam jdu,“ říká.

Nechci se dát cestou popu

Přese všechno věří, že bude letošní rok alespoň trochu tak úspěšný, jako byl ten minulý. Jen by si přála něco napravit. „Chtěla bych začít pracovat na muzice, kterou mám ráda. Nechci se dát cestou popu, kam se mě BMG povedlo vtáhnout. Není to moje parketa. Bohužel si mě tak všichni zaškatulkovali a já už nenašla cestu, jak z toho ven. Teď bych to chtěla zkusit. Mám ráda funky, jazz a podobné věci, v tom bych se cítila dobře. A moje představa je řádit s živou kapelou na pódiu,“ sní Vaňková.

Vedle pěveckých plánů musí myslet ještě na školu. Má před sebou ještě dva roky studia podle individuálního plánu a na konci ledna pololetní zkoušky. „Ani pořádně nevím, z čeho je budu dělat. Přiznám se, že se moc neučím. Do školy chodím hrozně málo a spolužáky vídám jen občas. Člověk zpohodlní,“ říká.