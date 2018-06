Šárka Vaňková: Jsem po mamce

Lenka Vaňková se narodila se před sedmatřiceti lety ve Varnsdorfu v severních Čechách, dětství však strávila na Českomoravské vrchovině. Vystudovala mlékárenskou průmyslovku, dnes ji živí sázková kancelář. S manželem, dcerou a synem žije v Jirkově u Chomutova.

* Kdy mě naposledy Šárka rozzlobila

Co je dneska, čtvrtek? Tak v úterý, když jsem zjistila, že si asi popadesáté zapomněla doma nabíječku na telefon, a bylo mi jasné, že zase ztratíme spojení.



* Jak často je rodina pohromadě

Dřív jsme se viděli každý den. Teď jsme rádi, že je Šárka jeden dva dny v týdnu s námi doma.



* Kdy jsem si naposledy vsadila

Jeden sázkař, který chodil k nám do kanceláře, docela vyhrával. Říkala jsem si, to by v tom byl čert, abych taky nevyhrála. Koukla jsem, co má na tiketu, vsadila a vyhrála. Vím, že se to nemá.



* Má oblíbená zpěvačka

Vyrůstala jsem na Haně Zagorové a mám ji ráda dodneška.



* Jak se mi líbí pod Krušnými horami

Celé dětství jsem strávila na Českomoravské vrchovině, jsem zvyklá na kopce a lesy. Ty jsou tady sice taky, ale jiné, tenhle kraj mi k srdci nepřirostl.



* Jak se Šárka učila

Ne že by byla premiant, ale na druhou stranu jsme se s ní nikdy nemuseli učit. Zvládala to sama.



* Oblíbený politik

Politika mě nezajímá, ale vytočilo mě, že se Špidla stal eurokomisařem.



* Jaká je naše domácnost

Italská domácnost jsme nebyli nikdy. Poslední dobou je tu ještě o dost větší klid než dřív. Hodně se bavíme o zpívání a o věcech kolem.

Šárka Vaňková

zpěvačka, finalistka SuperStar, dcera Lenky Vaňkové

Šestnáctiletá Šárka bydlí s rodiči a desetiletým bratrem Martinem v Jirkově u Chomutova a do nedalekého Mostu dojíždí za studiem na střední pedagogickou školu. V soutěži Česko hledá SuperStar skončila letos druhá.

* Koho ze SuperStar jsem naposledy viděla

Standu, Sámera, Martinu, Tomáše, Veroniku a Petra jsem viděla včera na fotbale Česko - Řecko, měli jsme před zápasem zpívat. Byla to celkem potupa, skoro nikdo na ten fotbal nepřišel.



* Kdy se odstěhuji od rodičů

Chtěla bych se odsud odstěhovat, ale i s našima. Začít bydlet sama se mi zatím nechce. Kdo ví, možná v osmnácti devatenácti budu mluvit jinak. Já ale nevím, co bude příští týden, natož abych věděla, co bude za čtyři roky.



* Jakou knihu jsem naposledy přečetla

To už bude hodně dávno, nejspíš něco z povinné četby, nebaví mě hlavně knihy o historii. To vždycky jedu ob stránku, abych to už měla za sebou. Poslední knížka, kterou jsem přečetla od začátku až do konce, bylo Oranžové blues od Lenky Lanczové.



* Komu fandím ve fotbale

Česku.



* Koho budu volit

Politika mě zatím vůbec nezajímá. Jen mě občas naštve, když slyším nějakou blbost, jako že se v Senátu řeší, kolik plevele můžete mít na zahradě.



* Co se v našem rodě dědí z ženy na ženu

U nás je to jinak. Moje máma má povahu hodně po mém dědovi a já zase po mamce. Jsme vůdčí typy, tvrdohlavé, ráznější povahy, které vědí, co chtějí.



* Kam půjdu po maturitě

Doufám, že se budu věnovat zpívání. Chtěla bych zkusit JAMU.



* Kdy jsem se na sebe naposledy dívala na video

Po pravdě řečeno už mě ta soutěž moc nebere. Už ten název SuperStar mi přijde opotřebovaný. Možná to jednou pustím svým vnoučatům.