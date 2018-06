Šárka Vaňková je skvělá partie

Při soutěži v rámci sportovního klání, které se konalo tento víkend mezi herci z muzikálů Angelika a Golem (- více zde), jednoznačně zvítězila v disciplíně, kde se poznávaly jednotlivé druhy exotického koření, uhodla naprosto všechny. Dokonce věděla i to, do čeho používat kardamon nebo koriandr či kurkuma. Šárka by prý ve svém věku mohla s přehledem konkurovat každé bábě kořenářce, komentovaly její výkon některé kolegyně.

Šárka pak musela s barvou ven. "Já moc ráda vařím, ale jsem spíš na klasickou českou kuchyni, omáčky a tak. Teď jsem zvládla perfektně i svíčkovou. Pěkně masíčko prošpikuju, peču se zeleninou i kořením, pasíruju, přidávám smetanu i karamel, všechno tak, jak má být," pochlubila se svým uměním madame de Montespan z muzikálu Angelika.

Faktem ale je, že vaření ji baví jen v případě, když má zajištěny strávníky. Po rozchodu s podnikatelem Jakubem Vytáčkem žije v novém bytě sama, takže v současné době svému koníčku moc nedá. Navíc srpen je pro Šárku Vaňkovou už tak trochu ve znamení pracovních povinností. Volna si užila v červenci, kdy si odpočinula v Paříži. Prošla památky, projela se lodí po Seině, ochutnala místní speciality. Teď se už učí na zkoušku z výtvarné výchovy a v září se vrátí do školních lavic na střední pedagogickou školu.