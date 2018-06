Šárka Vaňková chce být učitelkou

"Vím, že kariéra není věčná. Mohu skončit s muzikou za rok, za dva, nebo za mnohem delší dobu, ale to nemůže nikdo vědět dopředu," řekla Šárka Vaňková, která má poté, co si do září odložila studium na pedagogické střední škole, více času na svou uměleckou dráhu.

"Myslím si, že škola se dá dodělat vždycky. Určitě by mě bavilo být třeba učitelkou, ale až nastane čas, nebudu se bránit ani úvahám o jiných možnostech svého zaměření. Pak bych nejspíš preferovala studium na nějaké soukromé střední škole, kde bych snad mohla mít i víc času pro svoje případné pěvecké aktivity," nastínila své představy stříbrná finalistka první řady SuperStar.

Nicméně studium na konzervatoři, která by se snad pro ni mohla zdát příhodná, však za ideální variantu příliš nepovažuje.

"Jeden problém spočívá v tom, že jsem se na ni zkoušela dostat už dvakrát, ale neúspěšně. Komplikace by navíc mohly nastat i v tom, že podle názoru, který tam převládá, by studenti prvního ročníku měli co nejméně vystupovat a spíše se soustředit na teorii. Sice chápu, že tenhle požadavek má své velké opodstatnění, ale pro mě by, pokud bych náhodou stále zpívala, nebyl moc lehce uskutečnitelný," míní Šárka Vaňková, pro níž při řešení budoucnosti jsou důležité i názory rodičů.

"Jsem jim moc vděčná za to, že se mnou o důležitých věcech diskutují a nikdy se mě nesnaží do ničeho jen bezhlavě tlačit. Rozhodování je pak hned mnohem příjemnější záležitostí."