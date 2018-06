Šárka Vaňková chce být hvězdou u piána

V novém hudebním pořadu bude mimo jiných soutěžit i držitel několika Zlatých slavíků Dalibor Janda. "Jestli bude nový pořad úspěšný? To se pozná, až co na to řeknou diváci," řekl zpěvák, který prý poslední dobou neví, kam dřív skočit.



"Jsem docela unavený. Jezdím teď hodně koncertovat na Slovensko. Byl jsem nedávno dvakrát v Košicích a v pátek jedu do Bratislavy," prozradil Janda.

Dalibor si pochvaloval svou dceru Jiřinku, která zdědila po tátovi hudební talent a chystá se vydat svou první desku.



Martinová nasadila parohy

Věra Martinová přišla na setkání hvězd se svým manželem Jaroslavem Petráskem. Zpěvačka byla v rozverné náladě a v nestřeženém okamžiku svému partnerovi dokonce nasadila parohy. Do restaurace Mirage dorazila i další soutěžící zpěvačka Šárka Vaňková a přivedla svého přítele podnikatele Jakuba Vytáčka.



Zpěváka, herce a skladatele Petra Vondráčka znají diváci především z televizního seriálu Rodinná pouta. Petr se momentálně připravuje na premiéru muzikálu Jack Rozparovač a na křtu nového pořadu se věnoval především zpěvačce Katce Brzobohaté z již neexistující skupiny Holki.



Petra Černocká hýřila vtipem a předváděla malé Magdalence, dceři zpěvačky Magdy Malé, jak vypadá los. "Tento týden mám křest svého nového CD," pochlubila se přítomným filmová Saxana.

Zábavná hudební soutěž Hvězdy u piána bude testovat, jak dobře diváci i účastníci ve studiu znají své oblíbené písničky. První díl nového pořadu odvysílá Prima v pátek 16. února od 20 hodin. - více zde