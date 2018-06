Šárka Vaňková: Byla jsem naivní

"S tím, jak se cítím úspěšná, je to tak napůl. Někdy lépe a někdy hůř, ale i když nějaké vystoupení nevyjde zrovna podle mých představ, je to pro mě alespoň motivací snažit se příště víc," vysvětluje mladičká zpěvačka.

"Moje dřívější představy o tom, že zájem o nás bude stále stejně obrovský, byly samozřejmě velmi zkreslené. Tehdy bylo například úžasné a neopakovatelné, když se nám, finalistům, podařilo zaplnit téměř celou Sazka Arenu. Pochybuji, že mně samotné by se to někdy podařilo," směje se.

"Musím ale říct, že se snad všichni z finálové desítky udržujeme v určité linii, která nám vyhovuje. Zájem sice trochu opadl, ale i tak můžeme být všichni velmi spokojení," podotýká.

Letošní ročník SuperStar Šárka Vaňková se zájmem sledovala. "Vlastík se mi od začátku moc líbil a musím uznat, že je znát, že většina soutěžících byla starších a tedy i hlasově vyspělejších než já," říká skromně. "Připadá mi trochu hloupé radit v něčem lidem, kteří jsou téměř o osm let starší a zkušenější než já, ale jedno doporučení bych jim přece jen poslala: Aby vydrželi a stáli si za svým. Je to někdy těžší, než se nezasvěceným zdá, ale nakonec se to určitě vyplatí."