Šárka Vaňková by chtěla hrát strašidlo

"Pan režisér Troška mě nedávno oslovil, abych hrála princeznu v jeho novém filmu, který zatím ani nemá oficiálně jméno," přiznala Vaňková.

"Ale já si myslím, že jako princeznu si mě lidé mohou docela snadno představit, takže bych mnohem raději hrála něco jiného, třeba nějakou zápornou postavu. Nechci, aby to špatně vyznělo, protože pana režiséra Trošky si moc vážím, přímo ho miluji, ale řekla jsem mu, že by mě potěšil nějakou jinou rolí. Třeba strašidla, to by bylo něco jiného. Nechci být princeznou. Ale on má zřejmě na strašidla jiné typy, než jsem já," povzdychne si osmnáctiletá zpěvačka.

Se svou kariérou si Šárka starosti nedělá a s klidem roli princezny odmítne. Má trochu jiné zájmy než denně filmovat. Navštěvuje konzervatoř a tak si rodačka z Jirkova u Chomutova koupila byt v Praze.

"Přestěhovala jsem se do Prahy, protože nemohu každý den jezdit k rodičům přespávat. Školu mám denně, nechci v ní chybět a tak musím být v Praze. A pořídila jsem si takovou klasiku - byt jedna plus jedna v paneláku a jsem v něm moc spokojená. Hezky jsem si ho nechala vymalovat a zařídila podle svých představ. Nejsem v něm sama, bývá tam se mnou můj přítel a já jsem šťastná. Rozhodně netoužím po nějakém velkém bytě na Václaváku. Taky doma moc nejsem, mám radost z přípravy nového cédéčka. To by mělo vyjít na jaře, někdy v březnu. Prostě mám plno práce a vůbec nepotřebuji být filmovou princeznou."