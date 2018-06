Šárka Vaňková a Dan Hůlka: Bylo nám bez sebe smutno

Odkdy máte v Danově bytě zubní kartáček?

Šárka: Asi od prvního dne, co jsme spolu loni v létě začali žít. Ale nezapomněla jsem ho tam schválně.

Dan: Asi půl roku jsem se ji snažil sbalit, což nešlo, protože byla zadaná. Pak byla konečně volná, zkusil jsem to znovu, povedlo se a od té doby jsme byli pořád spolu. Významný okamžik předávání zubních kartáčků, to proběhlo tak nějak mimochodem.

Na čem se doma neshodnete?

Šárka: Ráda si doma nahlas pouštím muziku, ale Dan chce mít klid.

Jak probíhalo seznámení se Šárčinými rodiči?

Dan: S maminkou i tatínkem jsme si padli do oka. Nejdřív jsem se seznámil se Šárčinou maminkou, když jsem přijel na večírek na jejich chatu. Pak jsem se seznámil s tátou a pak i se spoustou jejich kamarádů. Rozumíme si taky proto, že jsou to lidi v mém věku...



Kolik vám bylo, když se Dan stal slavným zpěvákem?

Asi osm let, byla jsem v druhé třídě, věděla jsem, že se hraje muzikál Dracula. Ten jsem neviděla, ale zaslechla jsem o něm. Později, tak ve třinácti, jsem začala Dana Hůlku milovat, takže mi maminka musela koupit nějaké kazety. Dan říká, že je moje celoživotní láska.