Šárka: Už nevidím všechno ve zlatě

* Šárko, mám tady tisíc korun. Poraďte mi, na koho je mám vsadit v soutěži Česko hledá SuperStar.

Na mě přece.

* Věříte si?

Zdravě si věřím. To musí každý, jinak by tady nebyl.

* Pokud si dobře vzpomínám, vaše kurzy nebyly zpočátku zrovna nejlepší.

Nebyly. Spousta lidí mi nevěřila, protože jsem nejmladší. Zrovna včera jsem ale koukala a kurzy už jsou vyrovnané s Martinou Balogovou a s Tomášem Savkou.

* Je vám šestnáct a divák téměř každou neděli slyší, jak to šéfovi poroty Ondřeji Hejmovi vadí. Ten o vás nikdy neřekne: Šárka je moje superstar. Vzkažte mu něco.

Kdyby ta soutěž nebyla od šestnácti, nejsem v ní. Pravidla jsou jasná. A kdybych na to neměla, vyhodí mě hned na začátku.

* Obraťme to. Může být váš věk naopak výhodou?

Spousta zahraničních hvězd začínala takhle mladých. Výhoda? Zatím chytám samé nevýhody.

* Od kolika let jste chtěla být pěveckou hvězdou?

Zpívám dlouho, ale bavit mě to začalo tak ve čtrnácti. To jsem začala jezdit k učiteli.

* Na koho jste si hrála jako malá? U magnetofonu a s kartáčem na vlasy jako mikrofonem.

Tehdy jsem měla hodně ráda Ivetu Bartošovou. Dávala jsem si ji do sluchátek a řvala.

* Zazpívejte.

Léto, léto mý. Jenom jednou jsem to léto tančila...

* Super. Jaké jste měla tehdy, řekněme v oněch čtrnácti letech, představy o budoucí kariéře?

Viděla jsem všechno ve zlatě, myslela jsem, že být zpěvačkou je nádherné. Že se budu mít dobře a že budu mít spoustu peněz. Teď už vím, že to tak úplně není.

* Jak jste se změnila ode dne, kdy jste se přihlásila do SuperStar? A neříkejte, že vůbec nijak, to vám neuvěřím.

Nestalo se nic zásadního. Ale určitě jsem samostatnější, spoustu věcí musím zvládnout sama.

* A jak se změnilo chování okolí k vám?

Říkám to tak: Kdo mě má rád, zůstane se mnou. Kdo mě nemá rád, bude na mě zlej i tak.

* Ptám se proto, že jsem s několika soutěžícími mluvil hned den po postupu do finále a skoro nebyli schopni říct v kuse jednu větu. Stále jim zvonil telefon a stále jim gratulovali „kamarádi“, o kterých tři roky neslyšeli.

To znám, to je falešné přátelství. Jste v televizi, najednou jste slavní, a jenom proto se s vámi lidé baví. To není zdravé kamarádství, takové neuznávám.

* Co ve vašem případě převažuje? Gratulace? Závist?

Gratulace. Špatných reakcí je zatím míň.

* Ale jsou. Objevily se už nějaké, které vás opravdu zaskočily? Třeba až rozbrečely?

Někdo mi napsal, že si přeje, aby se mnou vykolejil vlak. Nebo že jsem feťačka, anorektička, že jsem v Německu fotila porno, že jsem byla v psychiatrické léčebně...

* Vážně? V soutěži Česko hledá SuperStar vás zbylo pět. Vysvětlete mi význam slova superstar.

Superstar? Do háje!!! (se šlapadlem jsme narazili do mostu) Superstar je pro mě jeden velký zmatek. Nejen pozlátko.

* Myslel jsem význam toho slova.

Superstar je něco, co ohromí diváky. Něco, co tu ještě nebylo.

* Co by taková superstar měla mít? Tedy kromě zpěvu.

Měla by zářit přece. Měl by to být člověk, který umí vycházet s ostatními, mluvit s nimi, něco jim dát a být v pohodě.

* Upřímně, co vám k tomu chybí?

Nevím... Je mi šestnáct... Snažím se na sobě pracovat.

* Jak?

Trénuju na každý koncert. Snad to bude k něčemu platné.

* Tři důvody, proč by měli lidi posílat hlasy právě vám.

Chci se zpěvu věnovat. Jdu do toho po hlavě. Umím zpívat.

Ondřej Hejma? Znám i lepší zpěváky...

* Jeden z porotců, Ondřej Soukup, o vás řekl, že jako jedna z mála v soutěži zpíváte krásně česky. Jaký máte názor na českou hudbu?

Třeba s americkou se nedá srovnat, tam jsou mnohem dál. Proto je dobře, že u nás běží SuperStar. Snad se konečně najde někdo, kdo to tady rozstřelí a udělá něco nového.

* Řeknu vám tři zpěváky a vy mi řekněte, co si o nich myslíte. Karel Gott.

To je člověk, který musel na svou kariéru hrozně pracovat. Gott je osobnost, která zastupuje náš stát.

* Helena Vondráčková.

Na to, kolik jí je let, vypadá dobře. Ale někdy až moc. Přece jenom je dáma a měla by si udržet nějaké dekorum.

* To znamená, že byste už v jejím věku nezpívala?

Ale jo, zpívala. Ale nesnažila bych se za každou cenu procpat mezi mladé.

* Co Ondřej Hejma?

Jeho muziku moc neposlouchám, takže nemůžu soudit. Ale myslím, že tady jsou lepší zpěváci...

* Odvážné. Pojďme do zahraničí. Madonna, nebo Britney Spearsová?

Madonna.

* Michael Jackson, nebo Robbie Williams?

Robbie Williams.

* Beatles, nebo Metallica?

Beatles.

* Jak by měl vypadat obal vašeho prvního cédéčka? Co by na něm mělo být?

Určitě bych chtěla něco nového, něco, co tu ještě nebylo. Ale konkrétní představu nemám.

* Skočme do nedělního večera 20. června. Komu zavoláte, až se stanete první českou superstar?

Podle toho, kdo tam se mnou bude. Takže asi kamarádkám, protože rodina bude sedět v hledišti.

Maminka se ve mně vidí

* Ve vašem profilu jsem si přečetl, že jste líná a flegmatická. To jsou vlastnosti, kterými chcete dobýt český showbyznys?

Líná ve smyslu, že nejsem schopná během pěti minut vstát z postele. Trvá mi dlouho, než se k něčemu dokopu. Jsem líná v práci a v učení, k hudbě a showbyznysu to nepatří. To je něco, co chci v životě dokázat, a k tomu flegmaticky nepřistupuju.

ŠÁRKA VAŇKOVÁ,

šestnáctiletá studentka z Jirkova.

Postoupila 11. dubna.

Co o ní řekla porota

Šárko, připadáš si někdy jako Whitey Houston? No vidíš, to je právě ten problém. Jí taky ne, ale já nezpívám její písničky. I když máš hezkej kostým, i když hezky kroutíš zadečkem, já jsem se trochu nudil.

Ondřej Hejma

Šárko, cokoliv vám řekne levá strana poroty, neposlouchejte! Vy jste pro mě prostě hvězda.

Milan Herman

Pan předseda chtěl z tebe udělat hlasatelku a já nevím, co všechno. Já si myslím, že kdyby jsi hlásila tak, jak zpíváš, byla bys nejlepší eurohlasatelkou. Bylo to moc dobrý, nemá pravdu.

Ondřej Soukup

Mě to připadalo jako pěkně odvedený výkon na lyžařské besídce v deváté třídě.

Gybriela Osvaldová * Ještě jednu vlastnost má mládež ve vašem věku. Drzost.

Myslíte tím, že jsem drzá na porotu?

* Spíš na učitele, na rodiče.

Ale to je každej.

* Takže doma slýcháte: To mně, když bylo šestnáct...

No jasně, každou chvíli. Že prý byla jiná doba.

* Čím se baví člověk v šestnácti letech? Co vás zajímá?

Mám ráda české komedie. A kromě zpěvu moc zájmů nemám, hraju na klávesy a na kytaru.

* Líná a flegmatická. Jaká ještě jste?

Kamarádská, upřímná, umím lidem naslouchat, když je to potřeba, pomůžu jim, poradím. Někdy jsem cholerická.

* Trochu se představte. Co čtete?

Teď nic, nemám čas.

* Na co se díváte v televizi?

Hudební pořady, zábavné a právě ty české komedie.

* Kterému sportovci nejvíc fandíte?

Beckham, líbí se mi.

* Co umíte uvařit?

Špagety.

* Kam se chcete podívat?

Na Floridu.

* Ještě mi povězte, jak prožívá soutěž Česko hledá SuperStar rodina Vaňkových.

Hrozně moc. Mamka ve mně vidí sebe, když byla malá, taky chtěla být zpěvačkou. Ale její sen se nesplnil. Doma mi dělají výstřižky z novin a nahrávají každý díl soutěže.

Šestnáct let? No a! Šárka už teď mluví jako profík

Poznatek první: ŠárkaVaňková není naivní šestnáctiletá holčička.

Poznatek druhý: Nejen zpívat, ale i mluvit umí líp než řídit šlapadlo na Vltavě. I když to je ode mě hned na začátek trochu zbabělé: po molu jsem šel k lodičce mnohem váhavěji než Šárka, kormidlo jsem jí přenechal a ona jen jednou narazila do mostu. Zaparkovala parádně.

Nezakrývám, co jsem si o ní myslel před rozhovorem. Že si jdu povídat s dítětem. Že je ta Vaňková trochu namyšlená. Všechno špatně.

Nečekal jsem, že si zpátky ponesu rozbory politické situace na Blízkém východě nebo že si vyslechnu utříděné názory na globalizaci. Věděl jsem, že tenhle rozhovor bude jiný než všechny předešlé. Že musím být připraven na méně historek ze života a více krátkých a neurčitých odpovědí.

Byl jsem mile překvapen. Těch „nevím“ nebo „o tom nechci mluvit“ bylo u Šárky málo. Počítal jsem s nimi v otázkách na Helenu Vondráčkovou a Ondřeje Hejmu. Věřím, že u některých soutěžících bych se jich dočkal. Ne u Šárky.

Hvězdě nestačí zpěv. Musí se umět prodat v médiích. Třeba jako Lucie Bílá. Ta nikdy neřekla, že nechce mluvit o svém trápení s muži. Lidé ji proto mají rádi. Stejně tak by jednou mohli mít rádi Šárku Vaňkovou. (Martin Moravec)