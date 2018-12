Snowboardistka Šárka Pančochová se pochlubila novou přítelkyní

„Pět týdnů bez sebe, tři dny spolu a teď opět tři týdny samy, než se znovu uvidíme. Vztah na dálku je občas trochu výzva. Ale s porozuměním a trpělivostí jde všechno snadněji. A podívejte se na tu roztomilou holku. Pokud na mě ráda počká, to samé chci i já,“ napsala snowboardistka k společné fotografii se svou přítelkyní na Instagramu.



Šárka Pančochová promluvila poprvé otevřeně o své sexuální orientaci minulý rok na jaře. V rozhovoru pro web Outsports.com poprvé přiznala, že jí více přitahují ženy.

Kaileen Lareeová žije v USA a stejně jako Pančochová má blízko ke sportu. Baví ji wakesurfing a skateboard. Z bývalého manželství má malou dceru Khaylu. Pančochová a Lareeová jsou aktivní i Instagramu, kam přidávají společné fotky. Navštívily spolu mimo jiné už i Prahu, kde slavily narozeniny Pančochové.

„Nemám co schovávat. Diskuze nečtu, neregistrovala jsem, co kdo říkal a psal. Ale měla jsem většinou kladné ohlasy, jsme přece ve 21. století, není to žádný big deal. Rodiče to věděli delší dobu, měla jsem přítelkyni-snowboardistku asi tři roky, jenom babička byla trochu rozhozená,“ řekla Pančochová ke svému coming outu v dubnu 2017, kdy byla hostem pořadu Rozstřel na iDNES.tv.

Jen u coming outu Pančochová nechce zůstat. Ráda by pomohla s legislativou, chce bojovat za práva homosexuálů a touží po rovnocenném prostředí pro všechny. Uvítala by, kdyby měli oba partneři stejná práva na dítě jednoho z nich. „Ještě je před námi spousta práce,“ dodala snowboardistka.

Pančochová tráví v Česku čas s rodinou na jaře, poté se většinou přesouvá do Kalifornie, kde leze po skalách nebo jezdí na snowboardu na ledovci. V srpnu přejíždí na Nový Zéland, kde se také jezdí Světový pohár a v říjnu jí každoročně začíná sezona.