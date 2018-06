Pančochová: Ozvali se zklamaní ctitelé, že jsem přišla o vášnivou noc

„Všem je to jedno. Na mých sociálních sítích byli všichni v pohodě a u pár komentářů jsem se i zasmála. Třeba u zklamaných ctitelů, kteří psali, že jsem přišla o vášnivou noc,“ prohlásila sportovkyně.

Její coming out byla prý náhoda a nic takového neplánovala. Pravdivě jen odpověděla reportérce z magazínu outsports.com.

„Řekla jsem si, že můžu třeba někomu pomoct. Inspirovat ostatní, aby se nebáli přiznat, kým opravdu jsou. Mně bylo úplně jedno, co si o mně kdo myslí. Vlastně moc nerozumím tomu, že to v téhle době vůbec lidi ještě řeší,“ říká Šárka.

Svou orientaci prý nikdy neskrývala a z blízkých to nevěděli jen prarodiče, kteří to ale vzali také v pohodě.

„V osmnácti jsem měla kluka, dospěla jsem k tomu asi nějak postupně. Ale já to neberu jako rozdíl v pohlaví. Mám to tak, že je to prostě člověk, se kterým jste. Ve finále je úplně jedno, jestli kluk, nebo holka. Jde o to, jestli vám sedne a je vám s ním dobře. A teď mi to zrovna přijde, že k holkám mám blíž,“ dodala pro čtvrteční Magazín DNES.