Šárka: Nechci být nová Helena

ZÁZNAM CELÉHO ON-LINE ROZHOVORU ČTĚTE ZDE

Ani den poté pro Šárku zdaleka nic neskončilo. Program se dál plánuje na minuty. Některé z pondělního dne patřily čtenářům iDNES.

* Jak jsi se cítíla při docela časté kritice a ironických poznámkách Ondřeje Hejmy - nechala jsi se znervóznit, nebo jsi to brala jako jeden z názorů a nedělala si z toho hlavu?

Kritiku Ondřeje Hejmy jsem se naučila brát a být v pohodě. Ze začátku mě to trochu znervozňovalo, ale později jsem to brala jako jeho práci.

* Co říkáš názoru, že jsi taková nová "Helena Vondráčková"...?

Já se tak necítím, nehodlám dělat styl jako Helena. Nerada bych se nechala zaškatulkovat do typu "Helena", i když nemám pochyby o jejím talentu.

* Jak to máš se školou? Dodělala jsi ročník, nebo tě to čeká po prázdninách?

Mám teď individuální plán. Ale nestíhám všechno, takže mě čekají náhradní termíny v létě. Vůbec nevím, budu-li mít nějaké volno. Ale už se na něj hrozně těším. Dovolenou bych brala jakoukoliv, ale hlavně, aby to bylo u moře.

* Nepřijdou ti lidi jako blázni, když vidíš ty davy jak šílí?

Je to srandovní jak jsou ti lidi nadšený. A jsem za to ráda.

* Jsi ráda, že jsi druhá? Nebo by jsi chtěla být lepší než Aneta? A jestli se můžu zeptat kdo sis myslela, že vyhraje? Našla jsi si tam nějakého bližšího přítele?

Jsem docela ráda, že jsem skončila druhá. Hodně jsem si rozuměla s Martinou a Standou.

* Co tě čeká teď po skončení tohoto dlouhého kolotoče?

Hlavně doufám, že se pořádně konečně vyspím!!!