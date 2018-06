Šárka je výjimka, říká o své nové lásce Daniel Hůlka

"Zkoušeli jsme spolu Draculu a mně se Šárka líbila od začátku. Trvalo to dlouho, než jsme se dali dohromady, ale jsme spolu a já Šárku miluju a Šárka miluje mě," tvrdí Hůlka, který si svoji mladou přítelkyni nemůže vynachválit. "S jinou jednadvacetiletou holkou bych si pravděpodobně neměl co říct, ale se Šárkou tenhle problém vůbec není. Šárka je fantastická, rozumíme si po všech stránkách a to je prostě asi naše štěstí," vyjádřil se zpěvák k jednadvacetiletému věkovému rozdílu, který ho od Vaňkové dělí.

Na partnerky má Hůlka zřejmě štěstí a se všemi dobře vychází. Při vystoupeních jich na pódiu potkává hned několik, včetně bývalé manželky Libušky Vojtkové, která s ním účinkuje v muzikálu Dracula. Pro nově chystaný muzikál Nikita se zase učí taneční kreace s Lenkou Bílkovou, kvůli které se v minulosti dokonce rozvedl.

V novém muzikálu čekají na Hůlku nejen pěvecké a herecké výkony, tentokrát bude muset i tančit. Jeho pohybovou průpravu si vzal na starosti choreograf Richard Hes. "Moje role v muzikálu je spíše herecká, ale samozřejmě, protože je to taneční představení, tak tam i tancuju," prozradil zpěvák, který je se svým tanečním mistrem naprosto spokojený. "Říkám, že jediný můj životní taneční mistr a jediný, kdo mě donutil tancovat, je Richard. V době, kdy jsem měl chodit do tanečních, tak jsem byl ještě vrcholový sportovec a vůbec mě taneční nezajímaly," přiznal charizmatický zpěvák. Podle jeho slov ho tanec ale nakonec začal bavit. "Jsem sám ze sebe překvapený, že mě to i baví. Ale je fakt, že mě bolí celé tělo, je to fakt strašná makačka," prozradil Hůlka na závěr.