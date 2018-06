Šárka je pryč, lásky v domě pokračují

FOTOGRAFIE ZDE

Šárce diváci poslali jen 9 procent všech hlasů. Za pět týdnů pobytu v domě byla na odchod nominovaná celkem třikrát.

Poprvé od Velkého Bratra za nesplněný úkol a dvakrát ji nominovali ostatní. "Když prohraju, vezmu to sportovně." Jak řekla, tak udělala. Slza jí neukápla, a tak ji neoplakali ani spolubydlící, ani diváci. "Už se těším domů," usmívala se cvičitelka aerobiku, kterou venku nečekal ani manžel, ani synové. Zato ji vítali již dříve vyřazení Petr Běhounek a Jaroslav Nýdecký.

Jinak se v domě zas tak moc neděje. Pokračují nekonečné love stories párů na proslulé motivy populární dvojice Šimek a Grossmann - on ji nemá rád a ona ho má ráda, nebo ona ho má ráda a on ji nemá rád. Případně se všichni mají rádi, což vždycky vyjde najevo v neděli, v den, kdy jeden musí z kola ven.

O Sylvě a Kájovi

Kája odmítá od Sylvy už i orální sex a tvrdí, že musí, jinak by chtěl víc a to nechce, protože se přece před vstupem do domu vsadil, že nic nebude. Sylva bulí jako želva. Vpadá to, že se holka doopravdy zamilovala.

Jenže když na Káju "vlítla" hned první noc, vyplašila ho a on jí teď city nevěří, moc se bojí zklamání. Sylva vůbec nepřemýšlí: Útěchu našla v posteli u Davida Shreka, čímž možná vzbudila u Káji žárlivost, ale nedůvěru rozhodně nezlomila, spíš naopak.

"Dál to mezi námi už nevidím nijak slavně," řekla ve Zpovědnici. Ovšem když jí moderátor Mareš při nedělním Rozhodnutí oznámil, že zůstává ve hře, dali si s Kájou pořádný francouzský polibek. "Venku bych to bez něj nezvládla a on to ví," řekla bruneta tónem blondýny.

O Leně a Filipovi

Lena si Filipa zaslouží. Vymodlila si ho - modlila se za něj, když dva týdny domě nebyl, vyvzdorovala ho - když se jí chvíli nevěnoval, dokázala se opít a ztropit takovou scénu, co by obměkčila i skutečného homosexuála, na něhož si prý Filip v gay pornofilmech ale jen hrál.

Lena zvítězila nad taktičtější, leč méně agresívní Terezou a boji za Filipa obětovala jejich kamarádství.

"Mám ji rád, ale jestli je to láska, to nevím," popsal Filip v pánském kroužku vlažnost, kterou vidí divák. Dost pravděpodobné, že i tenhle sexuální borec, se citů bojí. Lena čekala víc zamilovanosti a dochází jí, že zřejmě venku ztratila přítele Romana.

O Evě a Milanovi

Milan s Evou mají oproti předchozím dvěma dvojicím vyměněné role. On doráží, ona se upejpá. "Já už jsem se vyslovil. Několikrát," opakuje.

Eva je jako v ráji. Miluje ten zájem, ale nechce si zadat. Balancuje mezi úsměvy a odvážnými doteky, které jí zpříjemňují pobyt v domě. Hraje a kalkuluje, co se vyplatí. Dá-li jí Big Brother za úkol přesvědčit Milana, aby utrhl "zakázané jablko", Eva ani na chvíli nezaváhá a podrazí ho. Nejde přece o vztahy, ale hlavně o miliony.

O Leně a Evě

Snad od první minuty lákal Leoš Mareš diváky na závěrečné lesbyshow Leny a Evy. Počkejte, to něco uvidíte! Hřímal. Pospávající pánové, jimž manželky nedovolí v ten čas přepnout na jiným program, se probrali. Možná, že i další nestačili včas kanál přepnout a ze zvědavosti zůstali. Opravdu se po dvou hodinách dočkali.

Pod taktovkou Filipa se holky ve vířivce líbaly o sto šest, až to působilo jako úkol od Velkého Bratra. A ti, jimž záhy manželky hned znechuceně přepnuly jinam, lze zodpovědně ujistit, že scénka líbáním začala i skončila, takže o nic dalšího nepřišli. Pokračování? Leda příště.