Šárka Grossová: Přátelé nás zklamali

* Vzpomenete si, o jaké budoucnosti jste snila jako dvacetiletá holka?

To je jasný - mít krásnou rodinu, super chlapa, nádhernej barák a cestovat. To mě drží. Chci poznávat cizí země, ale většinou to skončí v Bibione nebo na českých horách.



* Které státy by vás zajímaly?

Manžel by stál o rybolov v Norsku, ale já bych jela spíš do teplejších krajin. Třeba do Thajska. Jenže stejně vždycky musím přemýšlet, co děti, takže i v takové zemi bychom nakonec skončili někde u vody.



* Jací chlapi vás tenkrát, před patnácti lety, zajímali?

Mladou holku přitahujou bouchači, co se předváděj, ale když už ženská myslí na děti, pomaličku to začíná vidět z jiného hlediska. Chce, aby byl ten chlap pro rodinu.



* Osm let jste manželkou Stanislava Grosse - kdy jste si naposledy zatancovali?

To už je hodně dávno. Mám dvouletou holčinu, takže... Tři roky? A teď už se mi ani nestýská. Dokud jsme ještě chodili, tak většinou s tolika přáteli, abychom tu diskotéku obsadili. Protože jinak už si připadáme trochu starší.



Přátelé nás zklamali



* Váš muž se stal nejmocnějším mužem v zemi. Co cítíte?

Říkáte nejmocnějším?



* Ano, aspoň mezi politiky.

Nevím. Upřímně vám řeknu, že to moc nevnímám, takže necítím nic. On si dělá svoji práci a já svoji, takže se snažím nějakým pocitům vyhnout. Jen se musím připravit na to nepříjemné - že možná vzroste závist mezi lidmi, protože úspěch, ten se neodpouští. Pro naši rodinu to už je dávno realita.



* Špatné zkušenosti?

Nerada bych o tom mluvila. Ale je pravda, že jsme některé lidi považovali za přátele, a pak jsme se doslechli, že o nás v naší nepřítomnosti mluvili ošklivě. Jinak tohle zná spíš Standa - má kolem sebe hodně lidí, kteří ho využívají, a kdyby šel dolů, tak by se většina z nich otočila a utekla.



* Kdo by mu určitě zůstal?

Ti kamarádi nejsou z vrcholové politiky. Spíš dva kluci z fotbalu a pak nějací známí, které má přese mě. Jeho přátele byste spočítal na jedné ruce, ale zaplaťpánbůh za ně.



* Nežárlíte někdy na jeho pravidelné fotbaly?

Jasně, volného času má hrozně málo, a ještě v něm chodí hrát. Jsem normální ženská, tak mi to trochu vadí, jenže vím, že se musí odreagovat. Jenom si říkám, jestli by neměl změnit sport, protože to vidíte - nejdřív má operaci jedné nohy, pak si zničí druhou, potom ruku, bradu si rozbije o brankovou tyč...



* Možná, kdybyste s ním začala sportovat vy...

Chtěla bych, ale pro něj by to nebylo odreagování. Chce sportovat s klukama, ne s manželkou.



* Když se začalo hovořit o tom, že by mohl nahradit Vladimíra Špidlu, vy jste byla s dcerami na dovolené. Nechtěla jste se vrátit domů a být v těch rozhodujících chvílích u něj?

On měl radost, že jsme v Bibione, kde to je pro děti dobré. Stejně byl od rána do noci pryč, tak jsme si jen několikrát denně volali. Vy mi to možná nevěříte, ale politika jde opravdu tak trošku mimo mě. Manžel si udělá svou práci, ale mě s ní moc neseznamuje, navíc noviny domů nenosí a já sama je nekupuju. Už jsem zažila, že když novináři neobjevili nic na manžela, tak šli docela ošklivě po mně, což jsem obrečela, a od té doby se od všeho distancuju. Mám rodinu, svoje podnikání a starám se o nadační fond. To stačí.



* K tomu podnikání se dostaneme, ale řekněte - vy už jste si zvykla na dovolenou bez muže?

Není to nic moc. Samozřejmě bych byla radši, kdyby tam jel s námi, abychom tam byli jako rodina, ale nezměním to. On na dovolenou nemůže a já nechci být s holkama celé prázdniny doma. To není ono.



* A jak právě dcery vnímají fakt, že je otec tak málo doma?

Ta starší, Denisa, už trochu hůř. Ale vysvětluju jí, že tatínek vydělává korunky, aby se pak mohlo jet třeba právě k moři, tak to zatím bere. A někdy za ním jdeme do práce, aby se třeba na hodinku viděli. Odchytneme ho v parlamentu nebo na ministerstvu.



* Chtěla jste se někdy pořádně zorientovat v politice?

Když jsme šli na naši první večeři, tak jsem honem študovala, ale zbytečně - na řeči o politice tenkrát nedošlo. Jinak se Standy dodnes ptám, jestli by mi všechno nevysvětlil ze svého hlediska. Ale sama bych se do toho nezapojila ani zanic.



* Stoprocentně věříte politice ČSSD?

To je otázka přesně ve vašem stylu... Takhle - věřím, že jejich politika špatná není. I když je spousta věcí, které bych řešila jinak, nebo se kterými dokonce nesouhlasím. Nemám manželovo hluboké sociální myšlení, jsem trošku víc do podnikání. Ale to neznamená, že se sociálními demokraty celkově nesouhlasím. Věřím, že to myslí dobře.



* Takže u voleb moc nepřemýšlíte?

Přečtu si i ostatní programy.



* Ale vždycky vyberete stejně?

Ono se říká, že nemáte prozrazovat, koho volíte a kolik berete.



* Ale z vašeho tónu je mi jasné, že přece jen volíte manželovu stranu.

Hm. (Tajemně se usmívá.)



Chtěla bych domek se zahrádkou

* Manželka Tonyho Blaira se nikdy nevzdala kariéry, kdežto taková Ivana Zemanová se celou dobu premiérování svého muže držela v pozadí. Jakou cestou půjdete vy?

Vždyť i ženská, která podniká, může vytvořit pro manžela perfektní podmínky, proč ne. Já netoužím po bůhvíjaké kariéře, ale chci něco dělat. Nestačí mi být jenom doma a propadnout dětem. I přesto, že je miluju. Proto mě tolik baví třeba práce v nadaci.



* Ještě pořád vyděláváte víc než manžel?

Tohle novináři převrátili. Jen jeden měsíc se mi to podařilo a měla jsem z toho děsnou radost, ale v podnikání jdete jednou nahoru a pak zase dolů. Což neznamená, že bych nechtěla vydělávat víc než on. Kdo by nechtěl.



* Mohlo by se vám to s trochou štěstí povést i v současnosti?

I teď se to může stát. Ale jsou to jen výjimečné případy.



*V čem vlastně podnikáte?

Pořád pracuju pro firmu Amway, učím lidi nakupovat z domova. Buď přes telefon nebo přes internet. Je to taková služba pro ty, co nemají čas chodit po obchodech, a tak dají přednost dovážce do bytu. I já sama takhle nakupuju.



* Média vám v minulosti vyčítala několik chyb. Vy si je uvědomujete?

Určitě jsem nějaké udělala, ale to neznamená, že byste to měli nafukovat. Vy se mě chcete zeptat na audi?



* Taky. Ta firma vám půjčila auto poté, co dostala vládní zakázku.

To maličké Audi TT jsem měla půjčené na dva víkendy, toť vše. A zakázka byla hotová dávno před tím, než šel do vlády manžel. Neměl s tím absolutně nic společného. Ale blbost jsem udělala - půjčila jsem si to auto dřív, než jsem se ho zeptala. Prostě jsem člověk, který o něčem sní, a když na to nemá, tak si to aspoň půjčí.



* Sníte o bohatství?

Největší bohatství je ve zdraví mých dětí. A to, že nechci být chudá, je jasný. Neznám člověka, který by řekl, chci mít hrozně málo peněz a živořit...



* Jasně. Zeptám se jinak - po čem toužíte z těch věcí, které se dají koupit?

Jednou bych chtěla domek ze zahrádkou hned u Prahy, ale zatím na něj nemám.



Starám se o jednoho zpěváka



* Přála jste si v pubertě poznat osobně celebrity, jejichž plakáty jste si lepila po zdech?

No určitě. Měla jsem vylepené Elány, Petra Nagye, Michala Davida a Karla Gotta, později i Petra Muka. A zamilovaná jsem byla do Hložka s Kotvaldem, chodila jsem poctivě na jejich koncerty. Sny jsem si splnila a teď se s těmi zpěváky normálně bavím. Když třeba pořádáme koncerty pro nadaci.



* Jsou to vaši přátelé?

Michal David pracuje v nadaci taky, takže ten jo. Se svojí manželkou jsou fantastickej pár, obdivuju je. No a při koncertech si dobře popovídám třeba s Petrem Kotvaldem, to je taky příjemný kluk.



* Posloucháte dodnes Davidovu hudbu?

Ale jo, jeho starší písničky jsou pořád hity. A kamkoli přijede, má s nimi neskutečný ohlas.



* Pořád je vaším rodinným přítelem František Janeček?

On se zná hodně dlouho se Standou, už z dob, kdy v politice prakticky nic neznamenal. A je mi líto, že František to přátelství s námi odnesl, že ho vláčeli po novinách. To jsme nechtěli, protože on je fajn člověk a ve své profesi absolutní profík.



* I na to jsem se chtěl zeptat - byla jste kritizována, že sháníte pro Janečkovu společnost GOJA sponzory mezi firmami, které potřebují být zadobře s vládou.

O těch firmách jsem se nejdřív měla poradit s manželem, to je pravda. Teď už to pokaždé dělám. Ale nikdy jsem si od Františka nevzala ani korunu.



* Nelákala by vás Janečkova práce? Starat se o některé umělce, pořádat koncerty...

Učím se to. Jednoho zpěváka už mám, Patrika Stoklasu.



* To jméno jsem nikdy neslyšel.

Fakt? On taky ještě není moc známý. Byl sice v první čtyřicítce SuperStar, ale měl angažmá třeba v Rebelech a nechtěl se toho vzdát, tak do dalších kol nešel. Myslím, že to je velký talent, říkají to i odborníci na zpěv. A Filip Renč o něj měl zájem i jako o herce. Takže já teď chci, aby dostal nějakou šanci.



* Neboli jste jeho manažerkou?

Dá se říct.



* A zároveň paní premiérovou...

Hrozný, co? Ale co mám dělat? Mám ho teď nechat?



* Shodnete se na víře v Patrikův talent i s manželem, fanouškem folku?

S ním se o tom nebavíme - Standa naštěstí není z těch, kteří by říkali, tohle dělej a tohle ne. Já mu do jeho práce taky nemluvím.



* Janeček, Gott, i David, ti všichni se uměli skvěle přizpůsobit za minulého režimu stejně jako dnes. A tak mě napadá - co si myslíte o vstřícnosti, se kterou se staví váš muž ke spolupráci s komunisty?

S těmi nechceme mít nic společného, to je jedna z mála věcí, na kterých se shodneme. On s nimi jedná, ano, ale jen proto, že v parlamentu jsou. A jinak to nejde.



* A kdybych vyslovil jméno Miloš Zeman?

Nemyslím si o něm nic.



* Byl přece za svědka na vaší svatbě.

Manželovi. Já sama ho moc neznám. A zase, je to politika.



* Totéž mi řeknete i o Václavu Klausovi?

To je schopný prezident, reprezentuje nás na vynikající úrovni. Ale nic víc opravdu nevím.



* Přátelíte se s vaší vrstevnicí Petrou Buzkovou?

Nemám mezi politiky bližšího přítele, ale když se náhodou potkám s Petrou Buzkovou, tak si popovídáme. O dětech.



Bojuju o jeden den měsíčně

* Co si dcery myslí o bodyguardech, kteří jsou kousek od nás vlastně i při tomto rozhovoru??

Berou je jako strejdy. My jim neříkáme, že to je ochranka. Zatím se na to ani neptaly, tak to neřeším.



* Nač vlastně celá vaše rodina potřebuje ochranku? Máte z něčeho strach?

To jsou věci, o kterých ani nechci moc přemýšlet.



* Jenže ono není úplně obvyklé, aby měla politikova manželka vlastní strážce.

To sice není, jenže my důvody opravdu máme. Konkrétněji se vyjadřovat nemám a nebudu.



* Nelezou vám ti pánové na nervy?

Kluci jsou fajn, docela jsme se skamarádili. Když jste spolu pořád, tak to ani jinak nejde.



* Je nutné překračovat povolenou rychlost v autě s majáčkem, které šoféruje řidič z policejního prezidia?

Heleďte se, ochranka má funkci chránit. Když se na vás přilepí jiné auto a jede dva metry za vámi, tak se musí zjistit, o co jde, jestli vás někdo nesleduje... Proto jsme čtyřikrát obkroužili kruhový objezd a potom vyrazili rychleji. Ale novináři vyrazili stejně rychle, taky udělali přestupek.



* Řekněte, máte obavy o svého muže?

To víte, že jo. Ale ani ne tak o jeho bezpečnost, jako spíš o zdraví.



* To ho vídáte často vynervovaného?

Málokdy. Protože on chodí domů, když už spíme. A jak říkám, politiku domů netahá.



* Byl by váš manžel schopný odejít z vrcholné politiky dobrovolně?

On říká, že byl. A já myslím, že ne. Ale my se o jeho politické budoucnosti nebavíme, jen o rodinné - kam budou holky chodit na školu, jestli pojedeme na dovolenou... Snad nakonec přece jen ovládne umění odejít včas. Myslím, že bychom se pak uživili velmi dobře. Možná líp než dnes.



* Bavíte se o tom, co byste v takovém případě dělali?

Zatím ne. Standa jen říká, že by byl rok na rybách a poslouchal ticho.



* Po třech dnech by ho to táhlo zpátky?

Ne. Tak půl roku by mu to vydrželo.



* Umíte si představit, že by ta změna přišla třeba až za dvacet let?

Nedovedu, to je strašná představa.



* Když je manžel tak málo doma, nevznikají rodinné krize?

Za těch jedenáct let už pár kritických průpovídek zaznělo. Nenazvala bych to přímo krizí, ale když jsem viděla, jak jeho času ubývá... Začalo to tím, že měl výjezdní pondělky, a už z toho jsem byla špatná. Pak to byly dva dny, tři, čtyři, a teď bojuju, aby měl aspoň jednou za měsíc volný víkend. Což se momentálně nedaří. A tak začínám chtít, aby zbyl aspoň jeden den měsíčně. Ale jiná ženská trpí, že nemá peníze, další, že je její manžel pořád doma... To je pořád někde něco.



* Zdá se vám někdy, že je manžel nesnesitelný?

To nevím. Fakt. Jsme spolu tak strašně málo, že když už máme volný večer, tak si radši pustíme film a bavíme se o dětech. Nebo o nesmyslech.



* A v jakých situacích vám připadá roztomilý?

Když přijde domů, ani se nesvlíkne ze saka a už si hraje s holkama na zemi.



* Mimochodem, dvě děti vám stačí?

Tohle necháváme otevřené, neplánujeme nic. Uvidíme.

Šárka Grossová

Narodila se stejně jako její manžel roku 1969 a vyrostla v centru Prahy. Absolvovala střední pedagogickou školu a několik let dělala učitelku mateřské školy, pak krátce servírku a později provozní v poslanecké restauraci. Roku 1996 se podruhé vdala za tehdejšího poslance ČSSD Stanislava Grosse. Podniká. Když má čas, čte s manželem knihy o růstu osobnosti, například "Jak získávat přátele a působit na lidi". Roku 2004 založila nadační fond Diamant dětem, který pomáhá zejména domovům pro matky s dětmi v tísni. S manželem mají dvě dcery, šestiletou Denisu a dvouletou Natálku.