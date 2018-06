Šárka Grossová: Horší už to nebude

"Dozvěděla jsem se to tady od jiných lidí. Když mi pak manžel volal, tak mu říkám: Nechceš mi něco říct? Chodí mi sem esemesky, že jsi premiér. A on na to: Myslel jsem, že tě to nezajímá. Tak to jsem se ohradila: Promiň, tak tohle mě přece jen zajímá."

Šárka Grossová, původní profesí učitelka v mateřské škole, později provozní ve sněmovní restauraci (tam se také s Grossem seznámila), sice žije už osm let vedle vrcholného politika, ale sama se drží spíš v ústraní. V posledních letech se věnuje dvěma malým dcerám: Denise (6) a Natálii (2).

Kromě toho pracuje stále pro marketingovou firmu Amway, kde - jak sama říká - "učí lidi nakupovat přes internet a telefon". "Na tomhle se nic nezmění ani teď. Chci taky pracovat na své vlastní kariéře," odpovídá na otázku, zda chce ve firmě nadále pracovat.

Když padne otázka, kdy se bude Grossova rodina stěhovat do Kramářovy vily, sídla premiérů, zdá se jí předčasné na to odpovídat: "Ještě vůbec není jisté, jestli se mu podaří vládu sestavit."



Do vily příliš nechce



Říká, že se do vily v centru Prahy se jí moc nechce, raději by s rodinou dál žila v novém paneláku na pražském sídlišti Barrandov. "Kdyby záleželo na mně, tak zůstanu tam, kde jsme. Nerada bydlím v bytě, který mi neříká pane. Tady by to bylo o to horší, že bych nevěděla, jestli tam budu půl roku, nebo dva roky. Ale zatím jsme o tom s manželem nemluvili."

Co se od manželky premiéra očekává, si rozhodně nechce nechat radit od Viktorie Špidlové. "Ani se moc neznáme. Jen jsme se párkrát pozdravily. Věřím, že když to zvládla ona, tak já to taky zvládnu."

Na otázku, jak se jí teď promění život, Šárka Grossová rovnou říká, že horší už to být nemůže. "Radikálně asi ne. Někteří lidé mi tvrdí, že manžel bude víc z domova než dosud, ale to prakticky není možné. Už takhle jsme spolu byli maximálně jeden víkend do měsíce, víc nevybojuji."