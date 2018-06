Šárka a Aneta trému nemají

* Myslíte na to, že jste konkurentkami?

Šárka Vaňková: Konkurentky nejsme, teď už by to bylo zbytečné. Vycházíme spolu dobře.

Aneta Langerová: Trochu ano přece jenom je to už finále a zbyly jsme v něm poslední dvě - ale obrovskou rivalitu mezi sebou nemáme.

* Změnilo se mezi vámi něco od poslední neděle, kdy jste zůstaly ve finále samy?

Šárka Vaňková: Skoro jsme se od té doby neviděly, protože jsme měly turné. Dvakrát třikrát jsme se potkaly v rádiu, řekly si ahoj a zase jsme musely jít. Ale jsme v pohodě.

Aneta Langerová: Nezměnilo se mezi námi nic. My dvě jsme nikdy nebyly velké kamarádky, ale vždycky jsem se spolu bavily jako dva normální lidé. A v těch posledních dnech jsme navíc jezdily každá zvlášť, takže jsme se ani moc nevídaly.

* Vezmete si s sebou v neděli něco pro štěstí?

Šárka Vaňková: Mám talisman, který mi půjčil pan režisér. Je to kamenné srdíčko, dává mi velkou energii, sálá z něj teplo. Ten si s sebou beru vždycky.

Aneta Langerová: Mám teď hodně talismanů, nasbírala jsem od fanoušků kupu plyšáků. Všechny si v neděli nevezmu, ale toho nejoblíbenějšího - takového malého méďu - určitě. Víte, já jsem jako malý dítě.

* Co si myslíte, že rozhodne? Momentální výkon, celkové sympatie?

Šárka Vaňková: Teď už rozhoduje všechno. Tanec, oblečení, jak jste komu sympatičtí. Čím míň nás je, tím déle nám výběr toho oblečení trvá. Dávám si hodně záležet.

* Bude to pro vás víc stresující situace než v předchozích kolech?

Šárka Vaňková: Teď už ne, už toho mám za sebou dost. Těch obav a všeho okolo. Teď už to bude v pohodě. Horší byl první konkurz nebo vyřazování v Divadle Komedie. Bylo tam málo místa, šílené horko a nikam jsme nesměli.

Aneta Langerová: Jde sice do tuhého, ale je to soutěž, takže nečekám kdovíjak velkou nervozitu. Prostě se jen chci dobře připravit, abych tam slušně zazpívala. To je všechno.