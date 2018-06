Šárce Vaňkové je smutno, chce chlapa

Devět měsíců už uplynulo od chvíle, kdy skončil její vztah s Jakubem Vytáčkem. Od té doby nepotkala nikoho, kdo by ji zajímal. "Jsem skoro tři čtvrtě roku sama, je to dlouhý, už mě to nebaví. Někoho bych chtěla, ale chodit a vyloženě někoho hledat, to nechci," říká Vaňková.

Muže, kteří jí přicházejí do cesty, prý nesrovnává se svým bývalým přítelem. "To nedělám, to by si ten chudák ani nezasloužil," směje se. Nemá na ně ani vysoké nároky.

"Měl by být tolerantní a měl by mít smysl pro rodinu. Nemám ráda lidi, kteří si neváží své vlastní rodiny. Už mi vadí třeba to, když o svých rodičích mluví jako o matce a fotrovi." Ona sama mluví o svých rodičích vždycky hezky. "Mamka začala loni v září studovat na vysoké, hrozně jí to jako studentce sluší," prozrazuje Vaňková.