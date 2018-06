Sarandonová odmítla pózovat nahá

"Playboy do mě hučí už léta, nemůžu to ale udělat, protože moje děti by mě zabily. Moji chlapci teď právě dorůstají do věku, kdy začínají pokukovat po magazínu Playboy, a mohlo by to s nimi zamávat," říká oscarová herečka.

Sarandonová má s hercem Timem Robinsem dva syny, patnáctiletého Johna a dvanáctiletého Milese, a z předchozího vztahu s italským režisérem Francem Amurrim devatenáctiletou dceru Evu.

Sarandonová je známá například z filmů Thelma a Louise, Atlantic City, Nebezpečný klient nebo Čarodějky z Eastwicku. Na svém kontě má vedle čtyř nominací i Oscara z roku 1996 za hlavní roli ve snímku Mrtvý muž přichází.