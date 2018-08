Paulsonová: Nechala jsem si zmrazit vajíčka, abych jednou nelitovala

„Miluju děti, ale jsem taky velmi impulzivní, a tak jsem se bála, že je budu mít a pak toho budu litovat. Ale pořád si vlastně nejsem jistá. Zase bych mohla litovat toho, že jsem děti nikdy neměla. Takže jsem si pro jistotu nechala zmrazit vajíčka,“ prohlásila herečka v rozhovoru pro Style Magazine.

Paulsonová žije s Taylorovou od roku 2015. Předtím byla pět let s další herečkou Cherry Jonesovou (61), která je také výrazně starší. Posledním mužem v jejím životě byl předtím dramatik Tracy Letts (53), se kterým byla Paulsonová dokonce zasnoubena.

Herečka přiznala, že se odjakživa dobře cítí mezi staršími lidmi. Její rodiče se rozvedli, když byla dítě. „Vždycky jsem hledala nějaké ukotvení. Lidé se na mě a Holland dívají a říkají si: No jo, ‚máma‘ jí radí. Ale ona je mi rodičem stejně jako já jí, v tom to není,“ vysvětlila svůj pohled na vztah s velkým věkovým rozdílem.

Jak Paulsonová sama říká, vždycky měla starší kamarády. „Hodně lidí se na starší lidi dívá takovým zvláštním způsobem. Jako by se chtěli distancovat od něčeho, co si myslí, že se jim nestane. Já to však beru jinak. Mám to štěstí, že jsem s někým, kdo je starší a moudřejší než já,“ míní.

Čtením drbů o jejich tříletém vztahu už se prý hollywoodská hvězda rozhodit nenechá. „Když má někdo potřebu být šokovaný a přemýšlet, jak jsem divná, že mám vztah s tou nejúžasnější osobou, jakou jsem kdy poznala, ať je. Je to jeho věc. Já se prostě mám dobře,“ uzavřela téma Paulsonová.