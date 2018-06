Jsem příliš sobecká na to být matkou, přiznala Sarah Paulsonová

„Nechci být souzena podle toho, s kým sdílím postel, domov, duši. Můj život je možná nekonvenční, ale je to moje věc,“ prohlásila Paulsonová pro magazín Town & Country.

Hvězda seriálů American Horror Story a American Crime Story svůj vztah nechce skrývat. „Ale je to komplikované, protože na tomto světě je hodně nenávisti. Třeba naše otevřenost pomůže někomu udělat statečné životní rozhodnutí. Co víc k tomu říct? Milujeme se,“ řekla.

Sarah Paulsonová také přiznala, že má velké obavy ze založení rodiny a že je „moc sobecká“ na to mít děti. Mateřství je totiž podle ní pro herečky velmi obtížné. „Nechci být vnitřně rozpolcená. Nechci se jednou dívat na svoje dítě a říkat si, že je na jedné straně to nejlepší, co se mi stalo, ale na druhé straně takovým umíráčkem kariéry,“ uvedla a zavzpomínala i na svoje dětství.

„Bylo těžké, aby moje matka byla všude. Aby přišla na školní besídku a zároveň si vydělávala na živobytí. Já jsem vždycky věděla, co chci v profesním životě dokázat, a nechci se jednou otočit a říct si: Kdybych se tak rozhodla věnovat tenhle čas sobě. Vím, je to sobecké, ale myslím, že slovo sobectví má hodně špatnou reputaci,“ míní.

Sarah Paulsonová získala v roce 2016 za roli prokurátorky v minisérii American Crime Story: Lid versus O. J. Simpson řadu cen včetně Emmy a Zlatého glóbu. Pořád míří výš a chtěla by dostat takovou roli, za kterou by mohla získat Oskara.