Sarah Jessiku Parkerovou titul nejméně sexy ženy zdrtil

"Jsem absolutně šokovaná, zhnusená. Opravdu jsem tou nejméně sexy ženou na celé planetě? Mám snad hnusná umělá prsa? Napíchaný botox v obličeji nebo zvětšené rty? Vypadám snad jako nějaká kreatura? Myslím, že ne. Je to jen brutální odporný útok na mou osobu s cílem ranit mé city," uvedla ponížená herečka v rozhovoru pro magazín Grazi.

Dále prozradila, že jí nelichotivý titul docela pochroumal sebevědomí, takže se manželovi Matthewovi Broderickovi dlouho zdráhala o anketě v pánském časopise říct.

„Můj manžel o tom nevěděl. Nechtěla jsem mu to říct. Byli jsme zrovna na dovolené s přáteli, když to vyšlo. Matthew řekl: ´Co?´ Tak jsem odpověděla: ´Je to pravda, jsem první na seznamu.´ Naštvalo ho to. Co ale můžu dělat? Myslím, že člověk nemůže každého prosit. Ale hrála jsem spoustu rolí žen, které jsou velmi zajímavé a atraktivní pro muže. Tak si aspoň někdo zřejmě myslí, že jsem atraktivní,“ dodala Parkerová.