Sarah Jessica Parkerová: Moje ruce se mi líbí, na plastiku nepůjdu

"Bylo to opravdu mimořádně brutální. Otočila jsem stránku a tam byl článek o tom, jak ošklivé mám ruce. Že bych měla jít na plastickou operaci, aby mi je spravili, a že jsem o zákroku přemýšlela, nebo ho už podstoupila. Byl u toho nákres mých rukou, které vypadaly jako u čarodějnice," postěžovala si herečka moderátorovi Andymu Cohenovi v televizi Bravo.

Osmačtyřicetiletá Parkerová měla pocit, že se asi půjde léčit. Ne kvůli rukám, nýbrž kvůli šoku, co všechno si bulvár vymýšlí.

"Opravdu? To jsme klesli už tak hluboko? Bylo to tak směšné a tak odporné vůči mně," prohlásila herečka s tím, že plastiku rukou nikdy nepodstoupí. Má je prý stejné jako její matka a považuje je za krásné.

Herečka, kterou proslavil seriál Sex ve městě, je známá svou zálibou v zdravém životním stylu. Někdy to ovšem vypadá, že to s cvičením přehání. Paparazzi ji v minulosti několikrát vyfotili se šlachovitýma rukama a vystouplými žilami. Podobný problém měla s nohama, to ovšem bylo kvůli vysokým podpatkům (více zde).