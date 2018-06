Už nechci hrát další Carrie, říká Sarah Jessica Parkerová

"Milovala jsem Sex ve městě a Carrie, ale nechci dělat její lacinou verzi," řekla herečka pro magazín Elle.

Parkerová se také rozhodla nedávat své mladší kolegyni AnnaSophii Robbové rady ohledně hraní. Osmnáctiletá herečka totiž natáčí seriál Carrieiny deníky, které budou o životě mladé Carrie Bradshawové z období, než objevila Manhattan a stala se novinářkou (více o představitelce mladé Carrie zde). Seriál se na obrazovkách objeví v lednu 2013.

AnnaSophia Robbová a Sarah Jessica Parkerová

"Nikdy bych jí neradila. Ne, ne, ne. Bylo by to jako by někdo dával romantické nebo rodičovské rady. Hrát roli je jedinečný zážitek. Jsem si jistá, že našli někoho nádherného," prohlásila herečka, která se objeví v muzikálovém seriálu Glee, kde hraje výstřední editorku Vogue.com.

Sarah Jessica Parkerová je 15 let vdaná za o tři roky staršího Matthewa Brodericka. Vychovávají spolu devítiletého syna Jamese Wilkieho a tříletá dvojčata Tabithu a Marion, které jim porodila náhradní matka.