Sarah Jessica Parkerová: Slavné ženy jsou k sobě navzájem kruté

"Myslím, že ženy, které dnes dominují kultuře, jsou vůči sobě dost nepřátelské. Používají jazyk, který je opravdu nepřijatelný, krutý a nenávistný. Moc ráda vzpomínám, jak Carrie a ostatní ženy ze Sexu ve městě k sobě byly milé. To bylo to nejdůležitější," řekla Parkerová.

Sama krutost od jiných zažila, hlavně tu anonymní. Také proto odmítá vyhledávat vlastní jméno na internetu a číst diskuse.

"Nečtu nic. Nehledám se na Googlu. Dobrý bože, ne. Nemám na to absolutně nervy. O vše se velmi zajímám, jen ne o to, co o mně řekli jiní lidé. Je to prostě nahodilá krutost, které fakt nerozumím. Není to pro nás dobré. A nevím, jak bychom se mohli vrátit zpět do lepšího stavu," postěžovala si představitelka novinářky Carrie Bradshawové.

Nejen díky této roli, ale především právě díky ní, má dnes obrovskou sbírku bot.

"Mám pořád všechny ty boty, všechno, co jsem kdy nosila v nějakém filmu či televizním pořadu během života, je archivováno, ale osobně moc nenakupuji. Mám také docela malou šatnu. Je tam děsný binec. Na oko to vypadá dobře, ale všecko je nacpané ve všech rozích. Přítelkyně přijdou a podivují se: Ale já mám víc oblečení než ty," dodala matka dvou dětí.

Sarah Jessica Parkerová představila svou novou kolekci bot.

Kromě bot ze seriálu je také sama navrhuje a právě představila novou kolekci. Žádných extravagancí se ale od ní nedočkáte. Parkerová sází na jistotu a zdůrazňuje, aby byly boty sexy a zároveň pohodlné.