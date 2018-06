Chtěla bych znovu rodit, byl to úžasný zážitek, říká Parkerová

Sarah má sice tři děti, ale porodila jen syna Jamese (14). Sedmiletá dvojčata Marion a Tabithu odnosila náhradní matka, protože hvězdě seriálu Sex ve městě se nedařilo otěhotnět s manželem hercem Mathewem Broderickem podruhé.

„Vždycky mě moc mrzelo, že jsem nemohla naše dvě holčičky na svět přivést sama. Protože moc dobře díky porodu syna vím, jak úžasný je to zážitek, když na svět přivedete dítě,“ sdělila herečka.

„Kdybych se opravdu měla zamyslet nad tím, který moment v mém životě byl pro mě ten nejlepší, řekla bych, že je to rozhodně okamžik, kdy jsem na svět přivedla své dítě. Můj syn James se mě vždycky ptá, proč to pořád říkám. A já říkám, že to proto, jak to bylo úžasné,“ pokračovala Sarah v rozhovoru pro televizní show New York.

Herečka žije spolu s manželem a dětmi v New Yorku, do kterého se prý zamilovala od první chvíle, co do něj přijela. „Stěhovali jsme se s rodiči z Ohia do New Yorku. A přesně si pamatuji ten moment, kdy jsme autem jeli přes George Washington Bridge a já jsem si užívala tu krásu, co jsem viděla. Byl to velmi silný a zvláštní moment, který nejde úplně přesně popsat, ale tehdy jsem si New York zamilovala,“ doplnila. Těší ji, že na tomto místě vyrůstají i její děti. Podle ní je totiž právě toto velkoměsto velmi inspirativní.

V New Yorku se navíc odehrává seriál Sex ve městě, ve kterém Parkerová ztvárnila jednu z hlavních rolí. „I díky tomu to tady tak miluji a miluji i celý seriál,“ dodala.