Sarah Jessica Parkerová: Nenávist k manželovi je zdravá

Podle Parkerové vztahu prospívá, když se na manžela můžete naštvat. Sama přiznává, že manžela nenávidí zhruba dvacet minut denně.

"Celé je to o kompromisech. Můžete někoho nenávidět dvacet minut nebo dva dny, ale pořád je to součást vztahu, pokud je to s člověkem, s nímž chcete být nadále," míní Parkerová, která má s Broderickem tři děti: osmiletého Jamese a dvouletá dvojčata Tabithu a Marion.

Americká herečka Sarah Jessica Parkerová zapózovala se svými dvojčaty Marion a Tabithou.

"Spousta manželství funguje z mnoha podivných či krásných důvodů a moje důvody nejsou ničí věc," řekla šestačtyřicetiletá herečka časopisu Star.

Zároveň zdůraznila, že se v ničem nepodobá své nejslavnější roli Carrie Bradshowové ze seriálu Sex ve městě. "To nejsem já. Já si neumím ani udělat make-up. Nikdy si nedělám nehty a téměř nikdy si neupravuji vlasy. Lak jsem měla na nehtech možná dvakrát za deset let. Manikúru mám, jen když pracuji," přiznala herečka.

"Neumím si ani vysušit vlasy. Hrozně se u toho potím. Vím, jak zakrýt pupínek a použít tužku na oči, ale nijak profesionálně. A vlasy si umím stáhnout do culíku, ale to je vše," dodala.