Parkerová lituje své jednoduché svatby a navrhla boty pro nevěsty

11:12 , aktualizováno 11:12

Když se herečka Sarah Jessica Parkerová (50) v roce 1997 vdávala za Matthewa Brodericka (53), měla jednoduché černé šaty a boty. Kdyby se prý vdávala nyní, vypadalo by to jinak. Vybrala by si také z nové kolekce bot pro nevěsty, kterou navrhla.