V manželství je potřeba hodně elánu, míní Sarah Jessica Parkerová

Když v roce 1998 debutovala jako ikona svobodných žen Carrie Bradshawová v seriálu Sex ve městě, byla ve skutečnosti novomanželkou. O rok dřív si po pětileté známosti vzala herce Matthewa Brodericka.

A teď, když slaví dvacáté výročí svatby, hraje ve druhé sérii seriálu Rozvod televize HBO, kde má roli rozvedené ženy, která se snaží uspět v práci. „Myslím, že v manželství je potřeba hodně elánu. Když máte štěstí, je to jako okouzlující živý organismus,“ prozradila pro časopis People s tím, že ji nikdy nenapadlo přemýšlet o tom, jestli je Broderick ten pravý.

A jaký má recept na šťastné manželství? „Pořád se všechno mění. Vaše potřeby, jeho potřeby. Bude to asi znít hloupě, ale máte velké štěstí, když máte někoho pořád rádi a líbí se vám. A mně se opravdu pořád líbí. Jasně, že mě někdy štve a já štvu jeho, ale snažím se o něm každý den něco naučit. Pořád chodím a ptám se: Co děláš? Co čteš?,“ popisuje herečka.

Pár se dal dohromady v roce 1992, o pět let později se vzali. Svatbu přitom původně nikdo nečekal, protože asi 100 nejbližších přátel pozvali do New Yorku na údajnou party. K překvapení všech šlo o svatbu a nevěsta na ní měla netradičně černé šaty. „Nikdy jsem o svých svatebních šatech nepřemýšlela. Neměla jsem nějaké vysněné. Prostě jsem si jenom v jednu chvíli řekla: „Bože, opravdu doufám, že mě požádá o ruku. Nevím, kdy to bylo, ani proč. Ale bylo to docela brzy,“ vzpomíná Parkerová.

Manželé mají tři děti - Jamese Wilkieho (15) a osmiletá dvojčata Tabithu a Lorettu. Podle Parkerové je skvělé, že spolu jako rodina hodně mluví. „Naše životy jsou nepředvídatelné a nemůžeme spolu být vždycky, když chceme. Ale jsem hrdá na to, že s námi naše děti hodně mluví. Jsem ráda, že jsou zvídavé,“ prohlásila.

Matthew Broderick, Sarah Jessica Parkerová a jejich děti James Wilkie Broderick a dvojčata Tabitha a Marion (New York, 23. dubna 2017)

Mladší Tabitha a Loretta, které herečce odnosila náhradní matka, mají podle Parkerové tak odlišnou povahu, že často zapomíná na to, že jsou dvojčata. „Mají různé zájmy. Jsou si blízké, ale někdy potřebuje být každá sama. Tabitha si umí sama hrát celé hodiny, Loretta je ráda s někým. Chodí do různých škol,“ doplňuje herečka.

Sarah Jessica Parkerová kromě hraní také navrhuje boty a nově i dětské oblečení pro značku GAP. Prozradila, že si však najde čas i sama pro sebe. „Čtu. Na to si vždycky snažím najít chvilku času. Když čekám na děti nebo třeba v metru. Čtení je pro mě jako zmizení, přenese mě pryč. A když se dostanu do postele, tak koukám na televizi,“ dodala.