Sarah Jessica Parkerová je v lásce stálá

"Člověk by v první řadě neměl být lehkomyslný, za druhé by měl vědět, co dělá, a za třetí by si měl partnery pečlivě vybírat," svěřila se sedmatřicetiletá herečka.

Na lásku však Parkerové momentálně zbývá jen málo času. "Pracuji denně až sedmnáct hodin," říká. "To pak nezůstává příliš mnoho času na romantické večery." Konec neustálého nedostatku času zatím není v dohlednu, na podzim totiž čeká držitelka Zlatého globu se svým o tři roky starším manželem Matthewem Broderickem první dítě.

Své těhotenství označila představitelka komediálních rolí za nádherné překvapení. Po skončení natáčení nejnovější řady seriálu Sex ve městě má prý v plánu vzít si pět měsíců volna. "Odpočinek je pro mě cizí slovo. Ale brzy budu mít dítě a pak bude můj čas zaplněn něčím, co bude mnohem důležitější než já sama," vysvětlila.