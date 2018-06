Sarah Jessica Parkerová: Do módy nejsem takový blázen, jak lidé myslí

"Nikdy jsem se tak moc nefintila. Jen v profesionálním životě, nebo když jdu do divadla. Nyní se těším z toho, že si vyjdu k přátelům domů. Většinu svého dne trávím jako matka, což vyžaduje zcela jiný šatník," řekla Parkerová listu Express.

Přestože si krásných šatů cení, není prý do nich až takový blázen, jak by lidé očekávali právě kvůli seriálu Sex ve městě.

Bývalá baletka si postavu udržuje cvičením jógy třikrát týdně. Herečka v žertu dodala, že její čtyřletá dvojčata Tabitha a Loretta navíc plní funkci závaží.

"Nemyslím si ale, že jsem v těchto dnech ve skvělé formě. Musím mnohem tvrději cvičit. Tělo prostě nefunguje tak, jak když mi bylo dvacet let," prohlásila.

Herečka plastické operace úplně nezatracuje. Sama si nechala odstranit znaménko na bradě, což bylo vidět v druhém filmu Sexu ve městě. Příznivcem plastik ale rozhodně není.

"No, víte, stále žijeme ve svobodné zemi a lidé budou dělat, co dělají, aby se cítili a vypadali lépe. V tomto průmyslu je velmi těžké stárnout, to je jisté. Chápu to. Ale není to jen zábavní průmysl, je to všude. Je to šílené. Já spoléhám na nákup co nejvíce anti-agingových krému," dodala.