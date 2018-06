Hvězdě Sexu ve městě je 50 let. Cudná Parkerová se odmítala svlékat

Sarah Jessica Parkerová s Carrie sdílí vášeň pro elegantní lodičky na vysokých jehlách od Manola Blahnika a blyštivé modely pro pravé dámy. Jinak už prý skoro nic.

„Nikdy bych si tu konzervativní dívku nedokázal představit v roli, která ji nakonec tak proslavila,“ uvedl režisér Michael Apted, který herečku obsadil do svých filmů Prvorozený (1984) a Smrtící léčba (1996).

Nutno dodat, že ve smlouvě pro seriál měla jako jediná ze čtyř protagonistek striktně stanoveno „žádná nahota“ a že k němu po přečtení scénáře měla zprvu velké výhrady.

Z filmu Sex ve městě 2

Rovněž rejstřík milenců nemá Parkerová zdaleka tak bohatý jako seriálová Carrie. Nějaký čas chodila s Nicolasem Cagem, sedm let s Robertem Downeyem jr., krátký románek si střihla s Johnem Kennedym mladším. Textař Joshua Kadisone se s rozchodem s ní vyrovnal písní Jessie.

„Nejsem na extroverty,“ tvrdí herečka, která se v roce 1997 provdala za Matthewa Brodericka, uzavřeného, zasmušilého mistra suchého anglického humoru a intelektuála. V něm našla to, co v seriálu hledá Carrie od začátku - parťáka, který by s ní chodil na bleší trhy, jezdil na kole v Central Parku, sdílel vášeň pro americký fotbal a uměl ji rozesmát. Stále jsou spolu a vychovávají tři děti, syna Jamese (13) a pětiletá dvojčata Marion a Tabithu, které odnosila náhradní matka.

V televizním filmu Klauni si zahrála s Woody Allenem, jehož filmy má velmi ráda, témže roce 1995 dostala roli ve snímku Rapsodie v Miami s Antoniem Banderasem. Rok předtím hrála i ve slavném Ed Woodovi s Johnym Deppem. A rok nato ve snímcích Klub odložených žen, Ztraceni na Manhattanu a Mars útočí!.

Na Broadwayi hraje psa

Současně si herečka vydobyla respekt i na prknech, co znamenají svět, rolí psa v newyorské hře Sylvia a dalšími rolemi na broadwayských scénách, oceňovaných kritikou.

Newyorská módní ikona pochází ze zapadlého hornického městečka Nelsonville jihovýchodně od Ohia. Její rodiče se rozvedli, když byla Sarah ještě batole, a matka se později znovu vdala za řidiče náklaďáku a měla s ním další čtyři děti. On byl občas bez práce, a tak se rodina s osmi dětmi jen těžko protloukala.

Není divu, že Sarah v mládí dědila oblečení po sourozencích a měla jenom jeden či dva páry bot na celý rok. Odtud prý pochází její vášeň pro boty, údajně na ně má doma celou skříň. Sama ale tvrdí, že do módy blázen není.

„Nikdy jsem se tak moc nefintila. Jen v pracovních záležitostech nebo když jdu do divadla. Nejvíc se těším na to, že zajdu navštívit přátele. Většinu svého dne trávím jako matka, což vyžaduje zcela jiný šatník,“ řekla Parkerová listu Express.



Parkerová od dětství tančila v baletním souboru, zpívala v Metropolitní opeře a první roli v televizi si střihla už v osmi. V jedenácti jí nabídli roli na Broadwayi a celá rodina se kvůli ní stěhovala do New Jersey. Od té doby se její seznam divadelních rolí rozrostl do délky, jakou se může pochlubit jen málokterá z hollywoodských hereček.

Životní role novinářky Carrie Bradshawové v Sexu ve městě z ní udělala hvězdu první velikosti pro filmovou, ale i reklamní branži, často propaguje oblečení různých značek. Slavný výrobce bot Manolo Blahnik po ní dokonce pojmenoval i jeden svůj vzor - SJP. Sama také navrhuje boty (více zde).