Hylandová: Před druhou transplantací ledvin jsem zvažovala sebevraždu

Sarah Hylandová trpí vážnou poruchou vývoje ledvin, takzvanou ledvinovou dysplazií. Ta byla herečce diagnostikována v pouhých devíti letech. V roce 2012 musela proto podstoupit transplantaci ledviny, kterou jí daroval její otec.



V roce 2016 však tělo začalo ledvinu odmítat. Herečka byla opět hospitalizována kvůli zdravotním problémům.

„Dělali jsme všechny možné testy a snažili jsme se ledvinu od táty zachránit a udržet v mém těle, aby fungovala. Vánoce, Nový rok, mé narozeniny i Den díkůvzdání. Všechny tyto dny jsem strávila v nemocnici. Denně mi dělali dialýzu,“ postěžovala si Hylandová.

Léčba přesto nezabrala, a tak museli lékaři v květnu 2017 transplantovanou ledvinu odebrat. Náhradní ledvinu nabídl Hylandové její mladší bratr Ian (23).

„Byla jsem opravdu v koncích. Když vám člen rodiny dá šanci žít a nevyjde to, cítíte to trochu jako vaši chybu. Není to tak, ale člověk z toho v tu chvíli viní sám sebe. Dlouho jsem zvažovala dokonce sebevraždu. Co když to s transplantací opět nevyjde? Nechtěla jsem bratra zklamat stejně jako svého otce,“ přiznala Hylandová.

Ani po druhé transplantaci však zdravotní problémy neustoupily. „Trpěla jsem najednou opravdu velkými bolestmi. Lékaři přišli na to, že mám endometriózu a navíc i kýlu v pooperačních jizvách. Jen za poslední rok a půl jsem prodělala celkem šest operací,“ řekla Hylandová.



„Ve chvílích, jako jsou tyto, uvažujete, že by možná bylo lepší to vzdát. Pokud však máte podporu okolí, udržíte se. Srovnáte si životní hodnoty a poznáte, kterým lidem na vás opravdu záleží a jsou tu pro vás, když je nejvíce potřebujete,“ dodala herečka.