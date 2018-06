Vévodkyně Fergie zhubla 25 kilo a prodávala v americkém teleshoppingu

Vévodkyně z Yorku zhubla o 25 kilogramů. Moderátorce Mary Beth Roe prozradila, že jí vadily neustále narážky ohledně její váhy.

„Před rokem jsem ztloustla na 86 kilo. Viděla jsem svoji fotku a rozhodla se změnit svůj život. Začala jsem hledat ideální způsob, jak to udělat. Zkoušela jsem tři týdny pít hlínu a vodu,“ přiznala v duchu reklamních prezentací teleshoppingu s tím, že pak se naštěstí seznámila s téměř zázračným přístrojem.

„Objevte, jak vévodkyně zhubla 25 kilogramů díky emulgaci potravin s Fusion Xcelerator. Můžete zhubnout, také!“ stojí na jejích stránkách Duchess Discoveries.

Sarah prohlašuje, že nyní už prý není vévodkyní z Vepřova. Britští novináři ji totiž místo duchess of York (vévodkyně z Yorku) titulovali jako duchess of Pork (což by se dalo volně přeložit právě jako vévodkyně z Vepřova), nebo jí přezdívali tlustá hastroška Fergie. „To mi bylo líto,“ prohlásila.

Zároveň poděkovala Americe a prohlásila že ji miluje, stejně jako její lid. „Američané na mě byli tak hodní. Pomohli mi vybudovat sebedůvěru. Mým dětem vrátili zpět mámu, protože věří na druhou šanci,“ řekla bývalá manželka britského prince Andrewa.

„Udělala jsem několik chyb, přibrala, pak udělala to a tamto, ale teď chci být kvůli Američanům k lidem upřímná,“ prohlásila a v pořadu pak předvedla, jak si dělá smoothies, díky nimž se jí podařilo zhubnout. Už předtím však řekla, že kromě pití těchto nápojů se snaží jíst zdravě a sportuje, přičemž nejradši má chůzi.