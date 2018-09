Sarah Fergusonová přiznala, že po rozvodu pomýšlela i na sebevraždu

Fergusonová přiznala, že si před lety prošla peklem. Když se s manželem, britským princem Andrewem (58), rozešli, měla psychické problémy a bála se vycházet ven z domu. V těchto chvílích myslela na nejhorší.

„Byly chvíle, kdy jsem nechtěla vycházet ani ven z místnosti. Jedna moje přítelkyně mi sdělila, že kdykoli za mnou šla do místnosti, měla strach, že mě najde, jak se pokouším o sebevraždu,“ uvedla vévodkyně v rozhovoru pro pořad London’s China Exchange.

Fergusonová se v roce 1992 navzdory nevoli královské rodiny vydala do Polska, kde se setkala s dětmi umírajícími kvůli tamnímu extrémnímu znečištění ovzduší. Polsko patří mezi země s nejhorším znečištěním ovzduší v Evropě, zejména z hlediska zamoření jemným prachem a rakovinotvorným benzo(a)pyrenem. Situace tehdy vedla k jedné z nejvyšších úmrtností dětí v Evropě.

„Nikdy nezapomenu na mladou dívku Anyu, se kterou jsem se tehdy setkala. Umírala na rakovinu. Byla jednou z mnoha dětí, které velice trpěly. V té době nebyly dostupné potřebné léky, chyběla anestetika a jedna jehla na chemoterapii byla používána pro všechny pacienty,“ popsala.



V roce 1992 bylo rozhodnutí Fergusonové mnohými považováno za kontroverzní. Ona sama je ráda, že se nenechala odradit přístupem a radami královské rodiny. Jak sama říká, tento silný zážitek ji následně přiměl k založení první vlastní charitativní organizace.

„Díky cestě do Polska jsem získala mnohem větší rozhled a schopnost dívat se na věci z více úhlů. Moje babička vždy říkávala: Když jsi na dně, jdi a udělej dobrý skutek pro někoho jiného. Opravdu to pomáhá. Zachránilo mě to nejspíš před nejhorším. Jsem díky tomu lepší matkou svým dvěma dcerám Beatrice (30) a Eugenii (28),“ říká bývalá žena prince Andrewa.



Princezna Eugenie poděkovala matce za záslužnou práci a pomoc dětem na sociálních sítích. Na svůj Instagram nasdílela fotku Fergusonové s dětmi z její nedávné návštěvy v Nepálu a informovala o sloučení charitativních organizací Children in Crisis a Street Child UK. „Budeme společně usilovat o to, aby všechny děti měly šanci získat vzdělání,“ napsala princezna Eugenie.



„Nová charitativní organizace bude pomáhat napříč deseti zeměmi a nadále bude expandovat. Já budu její patronkou a Beatrice a Eugenie se stanou ambasadorkami,“ oznámila Fergusonová.

Zavzpomínala i na svou švagrovou, princeznu Dianu, která jí stále velmi chybí. „Postrádám ji, byla s ní taková legrace. A byla by moc pyšná na své dva syny,“ dodala vévodkyně z Yorku.