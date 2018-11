Jsme nejšťastnější rozvedený pár, říká o princi Andrewovi vévodkyně Sarah

„Jsme nejšťastnější rozvedený pár na světě. Rozvedli jsme se k sobě, nikoli od sebe. Oba to říkáme. Jsme naprosto kompatibilní. Naším zosobněním je komunikace, kompromis a soucit. Den 23. července 1986 (den svatby) byl nejšťastnějším dnem mého života. Andrew je nejlepší muž, jakého znám. Co dělá pro Británii, je úžasné. Nikdo neví, jak tvrdě pracuje pro tuto zemi,“ řekla Fergusonová v rozhovoru pro Daily Mail.

Ačkoli by mnozí rádi viděli Sarah a Andrewa znovu v manželství, jim vyhovuje soužití na hromádce.

„Velmi mnoho lidí se mě na to ptá, ale jsme šťastní tak, jak jsme teď. Užíváme si vzájemně společnost toho druhého, oba si vzájemně dopřáváme rozkvět. Vím, že to zní jako pohádka, ale tak to mezi námi je,“ tvrdí Fergusonová.

Tu nemá příliš v oblibě princ Philip, její bývalý tchán a manžel britské královny Alžběty II. Letos na svatbě princezny Eugenie, druhorozené dcery Sarah a Andrewa, musel sedmadevadesátiletý Philip svou bývalou snachu trpět v těsné blízkosti. Vévodkyni na svatbě nejvíce chyběla její kamarádka a bývalá švagrová princezna Diana.

„Myslela jsem na ty přátele a příbuzné, kteří tam nebyli. Na Dianu, ale ona je se mnou pořád. Nejvíce mi chybí její zvonivý smích. Diana byla mou nejlepší kamarádkou a nejzábavnějším člověkem, jakého jsem znala. Měla dokonalé načasování a smysl pro humor. Být s ní byla obrovská radost, protože jsme se smály a užívaly si života. Vím jistě, že by se jí svatba nesmírně líbila,“ míní Sarah.