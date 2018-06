Diana by byla nejvtipnější babička, míní vévodkyně Sarah Fergusonová

„Diana by byla nejzlobivější, nejzábavnější a vůbec nejlepší právě proto, že tolik milovala své chlapce a byla by tak pyšná na všechno, čeho dosáhli,“ řekla Sarah Fergusonová se v show Meredith Vieiry.

„Oni jsou opravdu mimořádní kluci a Catherine je neuvěřitelná. Myslím si, že jsou hodní a my potřebujeme více slyšet o dobrotě a Dianě by se to líbilo,“ řekla vévodkyně, jíž přezdívali Fergie, a dodala, že neví, jestli William a Kate dají svému druhému dítěti jméno Diana, když to bude holčička.

Těhotná vévodkyně z Cambridge Kate podpořila charitu Family Friends (Londýn, 19. ledna 2015).

Vévodkyně z Cambrigde v pondělí při otevření sportovního centra v Londýně prohlásila, že pohlaví miminka neznají. „Pořád se hýbe. Cítím, jak nyní kope,“ řekla jen Kate, která je v šestém měsíci.

Mladý královský pár si podle vévodkyně z Yorku vede skvěle, i pokud jde právě o život pod drobnohledem médií.

„Věřím v lásku. Věřím v dobro lásky a myslím, že oni jsou krásným příkladem skvělé rodiny, totálně zamilovaní a s tím úžasným malým Georgem, tak rozkošným, že máte chuť ho sníst,“ řekla.

Fergie se vyjádřila i k sexuálnímu skandálu jejího exmanžela, prince Andrewa, který prý měl poměr s nezletilou dívkou (více zde).

„Kdyby jste ho znali jako já, víte, že je to jeden z nejúžasnějších mužů, jaké jsem kdy ve svém životě potkala. Je můj nejlepší přítel a skvělý otec dětí. Nechápu, jak v dnešní době můžou lidi tak hrozně lhát a jak mohou média pak o tom psát. Je to hanobení osoby, která je pravým opakem toho, jak je vylíčená,“ prohlásila o princi Andrewovi, kterého si vzala v roce 1986. Mají spolu dvě dcery a po deseti letech manželství se rozvedli.