Saudková se nevdá. Kdo by si ji taky se čtyřmi dětmi vzal, říká Saudek

„Manželství v žádném případě. Mně se líbí být slečna a chci to takto dokopat až do konce. Už z toho slova svazek mám pocit, jako by mi někdo svazoval nohy a já se nemohla rozběhnout. Já nechci nikomu patřit, on nechce nikoho vlastnit,“ vysvětlila Saudková, proč si otce svých dětí dosud nevzala.

Ten to vidí trochu jinak. „Na Moravě se říká pokrýt hanbu veselkou a já si říkám, kdo by si ji se čtyřmi dětmi vzal,“ žertuje. „Nejdřív musím prozkoumat, jaké má věno a jestli to stojí za to. To má ekonomické pozadí,“ uvedl.

S partnerkou obvykle do společnosti moc nechodí. I to vysvětlili každý po svém. „On je nejradši doma zalezlý a je nejšťastnější, když nikam nemusí. Já naopak chodím velmi ráda mezi lidi. Jsme úplně opačné typy, takže nás velmi zřídka uvidíte pohromadě,“ říká Saudková, kterou partner doprovodil na otevření italské restaurace v centru Prahy.

„Nikam nechodím, ale to má praktické důvody. Protože se mi nedaří, tak nemůžu platit chůvu a musím ty děti hlídat sám,“ sdělil svou verzi Samuel Saudek.

Se Sárou má čtyři děti: Jana, Samuela, Sáru a Oskara. Podle Sáry jsou všechny hodně divoké a zlobivé a s partnerem se nemohou shodnout, po kom to mají. „Říká se, že hodně věcí zdědí děti ob generaci,“ naznačuje Saudková vliv dědečka, jehož byla partnerkou.

„Blbý by bylo, kdyby byly hezké po mně a chytré po Sáře. Ono je to ale spíš naopak. Vypadají docela dobře,“ říká Samuel Saudek, který na své partnerce nejvíc miluje její neústupnost a tvrdohlavost.

SMEČKA. Tak loňskou fotku, na které je se všemi svými dětmi, pojmenovala sama Sára. Zleva malá Sára, Sam, Oskar a Jan. Jako turisté jsou právě na výletě.

Špatnou pověst, kterou teď Sára Saudková má díky filmu Fotograf, už ani jeden z nich nechce řešit. „Ten film jsem neviděla, vidět ho nechci a neuvidím, tak se k němu nebudu ani vyjadřovat. A jestli si o mě lidé pomyslí to, nebo ono, to je v jejich hlavách a já jim to nebudu vysávat jak vysavačem, abych jim do toho vložila své pojetí. Pro mě je stěžejní, že lidé, kteří mě znají a znají celý ten příběh, si o tom myslí svoje,“ prohlásila.