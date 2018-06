Sára Saudková: Film Fotograf je snůška nesmyslů, zvažuji žalobu

Jan Saudek si nedávno v rozhovoru pro Rádio Impuls postěžoval, že od Sáry Saudkové její podraz, kdy mu nechala podepsat smlouvu, aniž by věděl, co podepisuje, a navíc ho okradla o cenné negativy, nečekal. „Stalo se totéž už před třiceti lety s mou zesnulou chotí, takže to není vůbec novinka. Jenže u ní jsem to nečekal. Tehdy šlo jen o milion korun, tady už to bylo horší,“ říká Saudek s tím, že kvůli své naivitě a důvěřivosti přišel o obrovský majetek, z něhož se teď radují Sára Saudková společně s jeho synem Samuelem.

Sára Saudková to ale vidí jinak. „Nesmrtelná kauza Jeníčkových negativů - že já mám jeho negativy, že jsem obstavila jeho majetek, že na mě přepsal domy, že jsem se zmocnila jeho účtů. Nemám jeho negativy, nikdy na mě nepřepsal žádnou nemovitost, což si můžete ověřit v katastru nemovitostí a nedisponuji jeho penězi,“ říká Saudková.

„Kauza kolem negativů a autorských práv se táhla dlouhá léta a nevím, jestli to lidem uniklo, nebo jestli se tím vůbec nějak zabývali, ale Jan ten soud prohrál, protože nemohl prokázat vůbec nic. Zaplatil soudní poplatky a neprokázal nikomu, že by se zmocnil jeho negativů,“ dodává. Vadí jí, že se dosud nikdo nezajímal o to, z čeho Jan Saudek zvětšuje své fotky na výstavy, když mu negativy chybí.

Licenční smlouvu, kterou měla Saudkovi podstrčit, když byl pod vlivem, má Saudková doma a je ověřená notářkou. „To bych mu tam musela podsunout i tu notářku,“ směje se.

„K tomu sporu došlo proto, že podepsal licenční smlouvu se společností Saudek.com a o pár měsíců podepsal tutéž smlouvu s jinou společností. Pochopitelně došlo k rozporu a Jan, aby z toho vyklouzl, tak začal obviňovat tu první společnost, že žádná taková smlouva neexistuje,“ vysvětluje žena, která Jana Saudka opustila kvůli jeho synovi Samuelovi, s nímž má dvě děti.

Právě to je podle ní celý kámen úrazu. „Na mě celý scénář dělá dojem, že ten film byl vytvořen s mimořádně silnou touhou se mi pomstít, takže byla vytvořena zlá Sára, která je ztělesněním veškerých špatností a hamižnosti a zákeřnosti. Jan je člověk, který má přerostlé ego. Osobně si myslím, že se nikdy nesrovnal s tím, že jsem od něj odešla. Jsem jediná žena jeho života, která kdy od něj odešla.“

Jan Saudek se Sárou Saudkovou otvírá výstavu The Best of Jan Saudek. (21.9.2005)

Saudek prý tehdy řešil hlavně reakce okolí, aby nevypadal jako neschopný muž. „Jeho první reakce byla, že budeme před veřejností hrát, že to dítě je jeho a budeme pořád spolu,“ prozrazuje Saudková.

Sama film Fotograf neviděla, ale stejně jako Samuel Saudek četla scénář. Oba nejvíc zarazila scéna, v níž je malý Jan Saudek v koncentračním táboře. „On rád cizeluje tuto historku, protože je dojímavá, že byl ve sběrném táboře pro dvojčata, kde doktor Mengele prováděl pokusy. Mohu vás ujistit, že Jeníček v žádném táboře nebyl, protože není Žid. Jeho tatínek ano. Jediný tábor, kde se s bratrem vyskytoval, byl dětský ozdravný tábor po válce. On je ale křtěný a to Židé nemají ve zvyku,“ říká a potvrzuje to i Samuel Saudek.

„Dědeček se k žádnému židovství nehlásil. Já jsem léta strávil po kostelích, protože to byli dobří křesťané. Ten by z toho byl velice nešťastný,“ myslí si Samuel Saudek a ve všem potvrzuje slova své partnerky Sáry.

Jana Saudka, který ho vychovával jen do jeho šesti let, jako otce příliš nebere. „Já spíš jako otce vidím Milana Knížáka. S ním jsem strávil většinu života a jako otec se ke mně vždycky choval,“ říká.

Svého biologického otce považuje za chorobně soutěživého egoistu. „Díky té genetické spřízněnosti mu částečně rozumím a beru ho jako nemocného člověka. Ne nesvéprávného, on dobře ví, co dělá špatně.“

Sára Saudková a Samuel Saudek

Spolu se Sárou zvažují žalobu, protože je film poškodil. „Když po vás bude nějaký chlap plivat, i když ho máte ráda, tak vás to přestane bavit. Už překročil meze. V momentě, kdy po vás někdo vyjede, tak je vaší povinností se bránit,“ říká Saudková, která v současné době připravuje výstavu svých fotografií v Londýně.

Sára Saudková nikdy nebyla ženou, kterou by trápilo, co si o ní lidé myslí a je jí jasné, že po filmu Fotograf to nic pěkného nebude. „Nepochybuji o tom, že ti, kteří mě měli plné zuby, tak došli uspokojení, protože to mají teď potvrzené, že jsem skutečně taková svině, jak si mysleli. Ti, kteří mi nerozuměli, protože mě nedokázali zařadit, protože jsem divná, zrzavá, svérázná, vysoká, tak jsou taky rádi, protože mě mají ve škatulce. Já jsem to zlo, jsem ta, co oškubala mistra.“

Pro ty, co ji nechtějí posuzovat podle filmu říká: „Nejsem zlatokopka. Nepřišla jsem za ním s holou zadnicí. Přišla jsem jako vzdělaný člověk, který měl svou práci, svůj byt a své peníze. Pocházím z poměrně zámožné rodiny. Jestli nemám něco zapotřebí, tak abych někoho škubala.“